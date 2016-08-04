Darbenin temeli Dink'le atıldı

Hilal YILDIRIM

Dink cinayeti soruşturması kapsamında, adli kontrol şartiyla serbest bırakılan Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürü olarak görev yapan eski uzman jandarma Yusuf Bozca'nın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Bozca, Dink cinayetinin FETÖ üyeleri tarafından organize edildiğini, cinayete göz yumulduğunu ve bu cinayetle 15 Temmuz'daki darbe girişiminin temellerinin atıldığını savundu.

Göz yumarak onayladılar

Şüpheli Bozca " Bu cinayet sonrasında jandarmada ve emniyet birimlerinde tasfiyeler başladı. Bu tasfiyelerden sonra Fetullahçı yapılanmaya mensup kişiler, tasfiye edilen kişilerin yerlerine görev aldı. Bu olaydan sonra Ergenekon ve Balyoz operasyonları Fetullahçı yapı tarafından yapılarak, ordu ve emniyet içerisindeki FETÖ'ye mensup olmayan birçok kişi tasfiye edilerek yerlerine de kendi yapılanmalarına mensup kişiler getirildi. 2007 yılından gelmiş olduğumuz süreç göz önüne alındığında, 15 Temmuz günü gerçekleşen darbe girişiminin temellerinin bu cinayetle atıldığını düşünüyorum” dedi. Bozca “Cinayete karışan subaylar Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya'nın, o gece darbecilerle iş birliği yaptığını biliyorum. Bu kişiler ve bazı askerlerin Dink cinayetinde parmakları var" diye konuştu.

Samast fotoğrafını Gün çekmiş

Cemaatin basın imamı olan ve Hırant Dink Soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fox TvHaber Müdürü Ercan Gün’ün, Ogün Samast’ın yakalanmasının ardından Türk Bayraklı fotoğrafı çekip servis ettiği ortaya çıktı. Gün’ün cemaatteki abilerine de fotoğrafı servis yapmasının ardından “İşlem tamam” diye mesaj geçtiği tespit edildi.