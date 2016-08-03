Temmuz ayı enflasyon rakamları açıkladı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 1,16, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,21 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8,79, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 3,96 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 7,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 4,77 arttı.

TÜFE temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,79 yükseldi. Yİ-ÜFE ise bir önceki aya göre 0,21, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,96 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 0,64 artmasını öngörmüştü. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,10 ve en yüksek yüzde 1,13 aralığında yer almıştı.