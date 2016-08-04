Sözleşmeli öğretmenler Şubatta atanacak
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen alımında uygulanacak şartları belirledi. Buna göre, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, sözleşmeli öğretmenliğe atamalar için başvuru şartları belirlendi. Buna göre, başvuruda bulunacaklarda, genel şartların yanında özel şartlar da aranacak. Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına şubat döneminde atama yapılacak. Gerekli görüldüğü hallerde, pozisyon imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde bu dönem dışında da atama yapılabilecek.
Ceza almaması gerek
Başvuruda bulunmak için KPSS'den, atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olma şartı ile devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması koşulu da getirildi. Öngörülen şartları taşıyanlar, sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunabilecek. Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek.
Sözlü sınav komisyonu
Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınav komisyonu oluşturulacak. Gerek görülmesi halinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilecek. Yönetmelikte, sınav konuları da belirlendi.
20 tercih hakkı
Sözlü sınav sonrasında, atanmak üzere tercih hakkı kazananların atama başvuruları elektronik ortamda alınacak. Başvurularda en fazla 20 tercih hakkı verilecek.
Pedagojik formasyon şartı var
Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç, Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması gerekecek.
Elektronik ortamda
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlardan sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları, sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dahilinde elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
4 yılda kadro alabilir
Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 4 yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, kadroya atanacak. Atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak.