Sözleşmeli öğretmenler Şubatta atanacak 

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, sözleşmeli öğretmenliğe atamalar için başvuru şartları belirlendi. Buna göre, başvuruda bulunacaklarda, genel şartların yanında özel şartlar da aranacak. Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına şubat döneminde atama yapılacak. Gerekli görüldüğü hallerde, pozisyon imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde bu dönem dışında da atama yapılabilecek.

Ceza almaması gerek

Başvuruda bulunmak için KPSS'den, atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olma şartı ile devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması koşulu da getirildi. Öngörülen şartları taşıyanlar, sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunabilecek. Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek.

Sözlü sınav komisyonu

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınav komisyonu oluşturulacak. Gerek görülmesi halinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilecek. Yönetmelikte, sınav konuları da belirlendi.

20 tercih hakkı

Sözlü sınav sonrasında, atanmak üzere tercih hakkı kazananların atama başvuruları elektronik ortamda alınacak. Başvurularda en fazla 20 tercih hakkı verilecek.

Pedagojik formasyon şartı var

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç, Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması gerekecek.

Elektronik ortamda

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlardan sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları, sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dahilinde elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

4 yılda kadro alabilir

Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 4 yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, kadroya atanacak. Atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak.