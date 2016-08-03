Riskli yüksek araç sigortalarında değişiklik

Hazine Müsteşarlığının "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali· Sorumluluk Si·gortasında Tari·fe Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeli·kte Deği·şi·kli·k Yapılmasına Dai·r Yönetmeli·ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında Müsteşarlık, riski yüksek olan sigortalılar bakımından sigorta şirketleri arasında prim ve hasar paylaşımı için özel kurallar getirebilecek. Bu sigortalıların primi Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yapılacak teklif dikkate alınarak Müsteşarlıkça tespit edilecek.

Sigorta şirketlerinin tespit ettikleri temel primleri ve tarifeleri ilgili ayın birinden son gününe kadar değiştiremeyeceklerine ilişkin hüküm de yürürlükten kaldırıldı.

Sigorta şirketlerinin belirledikleri temel sigorta primleri ve motorlu araç işletenlere uygulayacakları prim indirim ve artırım sebeplerini Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezine (TRAMER) bildirim süreleri 10 günden 5 güne indirildi.

Söz konusu değişiklikler, 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak.