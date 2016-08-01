Lüks Fransız amirali Koleos iddialı geliyor

Renault’un SUV sınıfındaki temsilcisi Koleos, ikinci neslinde daha iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Markanın ürün gamında Kadjar ve Espace arasında konumlandırılacak olan model, 4.67 metre uzunluğu, 2.71 metrelik aks mesafesi ve 1.84 metre genişliğiyle sınıfının büyük modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. 4x4 çekiş sistemi, 210 mm zemin yüksekliği sayesinde arazi şartlarında da ilerlemesini sürdüren modelin 19 ve 26 derece olan yaklaşma ve ayrılma açıları da başarılı.

ORTAK PLATFORM

Yeni Koleos İttifakın Renault Espace, Talisman, Kadjar, Nissan’s X-Trail ve Qashqai de dahil olmak üzere pek çok aracında kullanılan CMF mimarisi üzerine yükseliyor. Söz konusu ortak mimari İttifak’ın sedan otomobillerinde, crossover modelleri ve SUV’larında kullanılıyor. Talisman ile benzer bir görünüş ve iç mekana sahip Koleos’ta geniş bir ızgara, Renault’nun diğer modellerinde olduğu gibi büyük bir marka logosu ve LED farlar dikkat çekiyor. Yeni Koleos iç mekanında da yolcularına akılcı çözümler sunan bir araç. Aracın iç mekanındaki 35 lt hacimli üç göz özellikle uzun yolculuklarda son derece pratik. Normalde 600 lt hacim sunan bagajda parçalı olarak yatırılabilen ve düz bir zemin oluşturan koltuklar sayesinde yükleme kapasitesi 1690 lt’ye kadar yükseltilebiliyor. Ayrıca bagaj kapağı, tamponun alt kısmında sensör yardımıyla da açılabiliyor. Ön ve arka kapıların 70 ve 77 derece olan açılma açıları da bu sınıftaki en iyi değerlerden biri.

KORE'DE ÜRETİLİYOR

İlk gösterimi Pekin Otomobil Fuarı’nda yapılan yeni Koleos, Güney Kore’deki Busan fabrikasında üretiliyor. Yeni Koleos öncelikle Avustralya, Türkiye, Körfez ülkeleri ve Latin Amerika pazarına bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak. Avrupa pazarınaysa 2017’den itibaren gönderilecek.

3 YILDA 3 KAT BÜYÜDÜ

Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar: “Koleos’un dahil olduğu D SUV segmenti Türkiye pazarında en dinamik segmentlerden biri. 2016 Haziran rakamları itibariyle D SUV segmenti toplam binek pazarının yüzde 3,5’unu, D segmentinin ise yüzde 24’ünü temsil ediyor. Son 3 yılda 3 katı büyüme gerçekleştirmiş D SUV sınıfında markalar, amiral gemisi prestijli modelleri ile rekabet ediyorlar" diye konuştu.

Otomatik de var

Renault Koleos ülkemiz pazarına 1.6 dCi 130 beygir, manuel ve X-tronic ayrıca 2.0 dCi 175 beygir X-tronic olmak üzere 3 motor seçeneği ile gelecek. Stop & Start, NOx tutucu ve parçacık filtresi standart olarak bulunacak. Türkiye’de 1.6 dCi motorun manuel ve X-tronic versiyonları 2x2 çekiş sistemiyle pazara sunulacak.

Son çeyrekte Türkiye'ye geliyor

Aybar, "Yeni Koleos ile D SUV segmentine iddialı bir geri dönüş gerçekleştiriyoruz. İmaj olarak markamıza önemli katkı sağlayacak ayrıca premium segment gamını tamamlıyor. Yeni Koleos’un fiyatını ise satışa sunacağımız 2016 son çeyrekte açıklayacağız” dedi.