EYT için son açıklamayı Bakan Süleyman Soylu yaptı

Torba yasa ile birlikte çıkması beklenen ve tekrar konuşulmaya başlanan yasa EYT yasası çıktı mı sorularına neden oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'ya bu konu sürekli soruluyordu. Bakan şu açıklamalarda bulundu: 'Emeklilikte yaşa takılmak şu demektir; primini ödemiş aslında prim günü dolmuş fakat yaş gelmediği için o limiti dolduramadığı için emekli olabilme fırsatına henüz sahip olamamış.

EMEKLİLİK İÇİN YAŞ BEKLEYENLERE BÜYÜK MÜJDE

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklife göre 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar istisna sayılacak. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanların bu kanun yürürlüğe girdikten sonra 360 gün içinde bu istisna ile emekli olmaları amaçlanıyor. Sigorta ve prim gün süresini doldurmuş fakat emeklilik yaşının dolmasını bekleyen kişiler için bir kanun teklifi hazırlandı. TBMM Başkanlığı'na sunulan teklife göre 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar istisna sayılacak. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanların bu kanun yürürlüğe girdikten sonra 360 gün içinde bu istisna ile emekli olmaları amaçlanıyor. Söz konusu teklif, yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre sigorta süresi ve prim gün sayısını doldurmuş ancak yaşlılık aylığının bağlanması için yaş koşulunu bekleyen 500 bini aşkın çalışanı ilgilendiriyor.

PRİM ŞARTINA TAKILANLAR İÇİN BAKANLIKLARIN ANLAŞMASI GEREKİYOR

Eksik prim günlerini borçlanmaları sağlanarak emeklilik yollarının açılması için çalışmalar sürüyor fakat bu konuda yasal düzenleme yapılabilmesi için ilgili bakanlıklar arasında uzlaşma sağlanması şart. Prim günü şartına takılan 100 bine yakın kişi bulunuyor.