İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Ekonomi
  3. Dolar günü nasıl kapattı?

Dolar günü nasıl kapattı?

Dolar+g%C3%BCn%C3%BC+nas%C4%B1l+kapatt%C4%B1?

Rekor sonrasında yönünü aşağı çeviren dolar/TL, 3 liranın hemen altında seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının kısa vadede olmayacağı izlenimi dolarda 

küresel bazda yaşanan değer kaybı dün bir miktar terse dönse de dolar/TL 3 seviyesinin altında seyrine devam ediyor. 

Dolar bankalararası piyasada 3 liranın hemen altında işlem görüyor.

Darbe girişimi, OHAL ilanı, S&P'nin kredi notu indirimi ve indirimlerin devam edebileceği endişeleriyle hızlı yükselen ve 3,10'a dayanan kur, tepki alımları, küresel bazda doların değer kaybı ve yeni pozisyonla yönünü aşağı çevirmişti. 

DOLARIN YÖNÜNÜ ETKİLEYECEK İKİ KONU

Darbe girişiminin ardından Türkiye'nin kredi notunu indirim için gözden geçirmeye alan Moody's'in cuma günü kredi notu olası gözden geçirmesi ve ABD'de aynı gün açıklanacak tarımdışı istihdam verisi piyasalar için yönü belirleyecek.

 

 

YSK önünde önünde toplanan eylemciler, CHP'li vekillerden Gezi oylarının yeninden alevlendirilmesini

CHP'lilerin umudu: 2. Gezi olayları

İlek gelir kapısı oldu

Soyuz kapsülü fırlatıldı

Uluslararası Çikolata Festivali başladı

En Çok Okunanlar