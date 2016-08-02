Dolar günü nasıl kapattı?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının kısa vadede olmayacağı izlenimi dolarda

küresel bazda yaşanan değer kaybı dün bir miktar terse dönse de dolar/TL 3 seviyesinin altında seyrine devam ediyor.

Dolar bankalararası piyasada 3 liranın hemen altında işlem görüyor.

Darbe girişimi, OHAL ilanı, S&P'nin kredi notu indirimi ve indirimlerin devam edebileceği endişeleriyle hızlı yükselen ve 3,10'a dayanan kur, tepki alımları, küresel bazda doların değer kaybı ve yeni pozisyonla yönünü aşağı çevirmişti.

DOLARIN YÖNÜNÜ ETKİLEYECEK İKİ KONU

Darbe girişiminin ardından Türkiye'nin kredi notunu indirim için gözden geçirmeye alan Moody's'in cuma günü kredi notu olası gözden geçirmesi ve ABD'de aynı gün açıklanacak tarımdışı istihdam verisi piyasalar için yönü belirleyecek.