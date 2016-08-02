Darbe girişiminden sonraki hafta ihracat % 16 arttı

İhracat temmuz ayında, hain darbe girişimine rağmen kayıplarını sınırlı tutmayı başardı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre temmuzda ihracat önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 azalışla 8 milyar 779 milyon dolar oldu. İlk 7 ayda da 2015’in aynı dönemine göre yüzde 4,9 düşüşle 80 milyar 447 milyon dolar ihracat yapılırken, son 12 ayda da yüzde 6,1 düşüşle 139 milyar 723 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Düşüş 9 günlük tatille ilgili

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracat rakamlarını açıklarken, 15 Temmuz gecesi yaşanan terör eylemini bir kez daha kınadı. Büyükekşi, "Haftalık birikimli ihracat rakamlarına göre ihracatımız pazartesi gününden itibaren artış trendine girdi. Darbe girişiminden sonraki hafta yapılan ihracatın darbe girişimi haftasından yüzde 16 daha fazla olduğunu görüyoruz. Aslında bu ayki ihracat düşüşü tamamen bayram tatiliyle ilgili. 9 günlük tatil olmasa ihracatımız normal seyrinde devam edecekti" dedi.

Kaldığımız yerden devam

TİM Başkanı Büyükekşi, 15 Temmuz sonrasında birçok kuruma Türkiye’deki demokrasi mücadelesini anlattıklarını hatırlatarak şöyle devam etti: "2 günde tüm dünyada yaklaşık 850 bin kişiye ulaştık. Biz, 65 bin ihracatçının temsilcisi olarak, her şeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dolayısıyla darbe girişiminin de ihracat üzerindeki etkisi sınırlı oldu."

Milletin desteğiyle daha da güçlüyüz

MÜSİAD’ın Burdurlu Başkanı Nail Olpak’ın da katıldığı toplantıda Burdur’un da ihracatta başarılı Anadolu kentleri arasında olduğuna vurgu yapan Büyükekşi, "Son 10 yılda ihracatını 21 milyon dolardan 210 milyon dolara yükselten bu ilimiz, dış ticarette sürekli fazla veriyor” diye konuştu. 2016’nın ihracatçılar için gelecek dönemlere ışık tutacak bir tecrübe yılı olacağını aktaran Büyükekşi, "Ülkemizin ekonomik temelleri güçlü. Nitekim siyasi istikrarımız ve milletimizin desteğiyle daha da güçlüyüz" diye konuştu.

En yüksek artış Hollanda'da

En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkedeki değişimde ise Almanya’ya yüzde 12,9, İngiltere’ye yüzde 28,3, İtalya’ya yüzde 10,8, ABD’ye yüzde 26,5 ve Fransa’ya da yüzde 9 düşüş yaşandı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında da en yüksek artış yüzde 8,9 ile Hollanda yapıldı. Bunu 0,2 büyümeyle Polonya izledi.

Yine otomotiv sırtladı

Sektörel bazda da temmuz ayında otomotiv endüstrisi yüzde 5,2 yükselişle 1 milyar 727 milyon dolarla en fazla ihracata imza atarken, bunu 1 milyar 252 milyon dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ile 968 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.

Gerileme artık son bulacak

Büyükekşi, “Önümüzdeki dönemde ihracattaki gerilemenin son bulmasını bekliyoruz. Sayın Başbakanımızın dediği gibi ‘Dostlarımızın sayısını artırıp düşmanlarımızın sayısını azaltarak’ ve çevre ülkelerle sorunların da son bulmasıyla, ihracatımızın sürekli bir artış trendi yakalayacağını öngörüyoruz” dedi.