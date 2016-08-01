Yabancı CEO’lar da seferberliğe katıldı: Başka Türkiye yok

SELİM KARAHAN

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine hem sokaktaki vatandaş hem de ekonomi cephesinden piyasalar sert bir tokat indirdi. Türkiye’yi işgal kalkışmasının ardından Türk iş dünyası da muazzam bir milli duruş sergiliyor. Bu milli birlikteliğe, Türkiye’de faaliyet gösteren küresel dev şirketlerin yabancı CEO’ları da katıldı.

MERKEZ OFİSLERE MESAJ

Yurtdışındaki muhataplarına “Çekinilecek bir durum yok. Türkiye’ye inancımız tam” diyen yabancı yöneticiler, yurtdışındaki merkezlerine “Bu ülkenin demokrasisine ve ekonomisine güveniyoruz. Siz de güvenmeye devam edin” mesajı veriyorlar. Türkiye'de kalıcı ve büyük yatırımları olan bu şirketlerin kimisi Osmanlı döneminden beri topraklarda faaliyet gösteriyor. Kimisi de son yıllardaki büyüme hamlesiyle rotayı Türkiye’ye çevirenlerden. Birçok üst düzey yabancı yönetici, darbe kalkışmasının ardından Türk ekonomisinin daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğine inandıklarını açıkladı.

YENİ BİR KAMPANYA BAŞLIYOR

Uzmanlar, yabancı yöneticilerin bu mesajlarının yurtdışı algının doğru yönetilmesi için önemli olduğu görüşünde. Geçtiğimiz günlerde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de bir açıklama yapmış ve FETÖ’nün darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye ilişkin negatif algıyı gidermek için bir kampanya başlatacaklarını söylemişti. Söz konusu kampanyanın odağında Türkiye’deki yabancı sermayeli şirket CEO’larının olduğunu belirten Bakan Zeybekci, “8-10 Ağustos gibi dünya genelinde bir tanıtım kampanyası başlatıyoruz. Dostlarımız bizi anlatacak. Türkiye’de yatırımları olan uluslararası kuruluşların CEO’ları Türkiye'deki fırsatları, dostluklarını, yaşadıkları olumlu gelişmeleri anlatacak” demişti.

İletişim uzmanları, Türklerin yurtdışında kendisini anlatmasındansa “yabancı CEO’lar gözünden Türkiye” kampanyasının dışarda önemli bir algı kırılmasına yol açacağına dikkat çekiyorlar.

Biz de bu ülkenin bir parçasıyız

Mercedes-Benz Türk: "49 yıldır Türkiye’deyiz. Zor zamanlarda kendimizi hep Türkiye'nin bir parçası olarak gördük. Bugün 950 milyon euroyu aşan toplam yatırımımız ve 6 binin üzerinde çalışanımız var. Bu Türkiye'ye olan güvenimizin en önemli göstergesi. Üretim ve satış faaliyetlerimiz planlandığı gibi normal seyrinde sürüyor."

Yatırımlarda asla frene basmayacağız

Unilever: "100 yılı aşkın zamandır Türkiye’deyiz. Yatırımları hız kesmeden sürdüreceğiz. Beş bin kişinin üzerindeki istihdam, kaliteli üretim ve iş süreçleri anlayışımız, insan kaynakları politikamızla ülke ekonomisine ve topluma değer katmaktan gurur duyuyoruz."

Bu ülkenin hızla kriz çözme kabiliyeti var

UNO Yönetici Ortağı ve CEO’su Frederico Caruncho: "Türkiye’ de, 6 yıldır mutlu bir şekilde yaşıyorum. Bu ülkenin, hızlı bir kendini dönüştürme, güçlü bir irade ve soğukkanlılık ile herhangi bir krizin üstesinden gelme ve ilerlemeye devam etme kabiliyeti var."

Daha da büyümek için çalışacağız

PEUGEOT Otomotiv Pazarlama Genel Müdürü Laurent Pernet: “Türkiye'nin yüksek potansiyele sahip ekonomisi konusunda görüşümüz değişmemiştir. Peugeot olarak Türkiye'de daha da büyümek istiyoruz. Planlarımızda herhangi bir değişiklik yapmadık. Türkiye'de daha da güçlü bir şekilde yer almak üzere planlarımızda bir değişiklik olmadan çalışacağız."

Sonuna kadar Türkiye!

NESTLE Türkiye CEO'su Felix Allemann: “Türkiye Nestle için çok önemli bir ülke. Türkiye ekonomisi ve büyüme potansiyeline sonuna kadar inanıyoruz. Nestle, İsviçre’deki kuruluşundan sadece 8 yıl sonra Türkiye pazarına girdi ve bugün Bursa Karacabey ile Kestel'deki iki fabrikamızda doğrudan 3 bin 800, dolaylı olarak da 7 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyoruz."

Bin kişiye yeni istihdam hedefi

TOYOTA Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü Hiroshi Kato: “Toyota'nın Türkiye'deki toplam yatırımı 1.7 milyar euro değerine ulaştı. Yeni seri üretim kapsamında bin kişiyi yeni istihdam sağlayacağız. Türkiye, Toyota'nın Avrupa satışları açısından önemli bir pazar. Hedeflerimizde de planlarımızda hiçbir değişiklik yok.”

Bölgesel oyuncu olduk

Bagger-Sørensen Group CEO’su Søren Birn: "Danimarka’daki fabrikaları Türkiye’ye taşıdık. Türkiye’deki sakız ve şekerleme tesisiyle Avrupa, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da güçlü bir oyuncu olduk."

Türkiye’den ihracata başlayacağız

NISSIN Yıldız Genel Müdürü Hidefumi Kawakita: Yıldız Holding bizim için önemli bir stratejik ortak. Bu ortaklığa şimdiye kadar 30 milyon dolar yatırdık. Gelecek sene için büyük bir satış artışı planlıyoruz. Ayrıca Türkiye’den Ortadoğu ülkelerine ihracata başlamayı planlıyoruz.”

Bizim için önemli pazar

PepsiCo Türkiye: “Türkiye, PepsiCo için önemli bir pazar. 5 fabrikamız ve 3 binden fazla doğrudan çalışanımızla uzun vadeli sürdürülebilir büyümemize hız kesmeden devam edeceğiz.”

Kesintisiz devam taahhüdü

KELLOGG Med Avrupa Başkanı Chris Hood: “Ülker’le ortaklığımız ve ikonik markalarımızla, Kellogg 2005 yılından beri Türkiye’deki aileleri besliyor. Türkiye’deki ortak girişimimizle, üretimden markalama ve satışa kadar operasyonlarımız kesintiye uğramadan devam edecek.”