Demokrasiye Berlin duvarı

Almaya’nın Köln şehrinde 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Darbeye Karşı Demokrasi Mitigi’de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler biraraya geldi. Almanya Mahkemesi’nin aldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın demokrasi mitingine katılacaklara hitap etmesine izin vermemesi skandal karar ise mitin damga vurdu.

İhanet şebekesi

Terör örğütlerine verdiği desteği açık açık gösteren Almanya, bu sefer de cuntacılara destek verdi. Özellikle PKK ve diğer terör örgütlerine ülkelerinde çadır ve ofis açmalarına izin veren Almanya, Türkiye’nin darbeyi protestosuna durarak cunta yanlısı olduğunu bir kez yine gösterdiler.

Hanilik ve alçaklık

Münster Yüksek İdare Mahkemesi’nin telekonferansa izin vermemesi üzerine yapılan itirazı görüşen Anayasa Mahkemesi yargıçları, dün gece geç saatlerde oybirliği ile aldıkları kararla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın demokrasi mitingine katılacaklara hitap etmesine izin vermedi.