Sokağa çıkma kısıtlaması yeni koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya devam ediyor. Covid 19 salgınının yayılım hızını düşürmek amacıyla hafta sonu kesintisiz ve hafta içi belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemdeyken, evlerde kutlama yapmanın cezası merak ediliyor. Yılbaşında evde toplanmasının cezası var mı? Yılbaşında evlerde kutlamanın cezası ne kadar, kaç TL? gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

YILBAŞINDA EVDE TOPLANMASININ CEZASI VAR MI?

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının uygulanması gündemdeyken, evlerde toplanmanın önüne geçebilmek için gelen her ihbar değerlendirilip, aynı ortamdaki her kişiye 3 bin 150 TL ceza yazılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısında "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır." diyerek, kurallara uymayanlara cezai müeyyide uygulanacağını dile getirmişti. Bu açıklama çerçevesinde evlerde toplanmanın önüne geçilmesi için gelen ihbar sonrası aynı ortamda bulunan her kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesilecek.

Yılbaşında 4 gün yasak olacak mı, kaç gün sürecek? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Kuaförler kapanacak mı? Kuaförler ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? 14 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?