Pandemi ile mücadele kapsamında 2 haftadır sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması sebebi ile alınan önlemler arasında yer alan sokağa çıkma yasağının 31 Aralık gecesi uygulanıp uygulanmayacağı Sağlık Bakan Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Yılbaşında 4 gün yasak olacak mı, kaç gün sürecek? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tüm merak edilenler..

YILBAŞINDA 4 GÜN YASAK OLACAK MI?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konu hakkındaki açıklaması şu şekildeydi;

*Yılbaşı ile ilgili yılbaşı gecesi dahil olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı biliyorsunuz. Yılbaşı gecesi de kısıtlama tabi ama 4 güne çıkarabilir miyiz bunu salgının gelecek haftaki sonuçları belirleyecektir.

(İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen “Sokağa çıkma kısıtlamaları” konulu genelgede hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00’dan pazartesi 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtilmişti.)

YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?

*Geçen hafta başı başlayan tedbirlerle birlikte gelecek hafta sonuçları daha net göreceğimizi düşünüyoruz. Ortalama 2 haftalık zaman diliminde sonuçları görmek mümkün.

*Şu an görünen kısıtlamaların yer yer sonuç verdiğini görüyoruz. Eğer bu anlamda alınması gereken farklı bir tedbir olursa bunu da zaten öneri olarak almış oluruz.

*Şu an yeni bir kısıtlama için erken olduğunu, gelecek hafta bu konuyla ilgili, salgının seyrine göre gerektiğinde yeni öneriler olabilir. Şu an için uygulanan kısıtlamaların erken dönemde de olsa yer yer sonuç verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim

YILBAŞI NE ZAMAN?

1 Ocak 2021 Cuma gününe denk gelmektedir. Cumartesi Pazar günü de sayıldığında yılbaşında 3 gün resmi izin yapılmış olacak.

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