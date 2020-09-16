Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik Bilim Kurulu toplantısı için gözler o saate çevrildi

Koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış ve bazı bölgelerde belirli yaş grupları için alınan kararlar akıllara yeni kısıtlamalar gelecek mi? sorusunu getiriyor. Kritik Bilim Kurulu toplantısı için gözler o saate çevrildi. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapacağı açıklama büyük bir heyecanla bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Saat 17.00'de başlayacak toplantı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine baktığımızda, dün 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide Covid-19 tespit edildi. Bakan Koca artışın en fazla olduğu illeri açıkladı. Son 24 saatte 67 hasta vefat etti, 1202 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 261 bin 260'a yükseldi.