Yarın Cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı nasıl kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı…

Camiler cemaatle namaz için açılmaya hazırlanıyor. Yarın Cuma namazı kılınacak mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Coronavirüs salgını nedeniyle toplu namazlara kapatılan camiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalara göre 29 Mayıs itibariyle belirli kurallar çerçevesinde ve kademeli olarak açılacak. Cuma namazı nasıl kılınacak? sorusuna verilen Diyanet İşleri Başkanlığı namaz kuralları için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

YARIN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

29 Mayıs yani yarın bir süredir ara verilen Cuma namazı kılınacak. Korona virüsü tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle ibadete, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Fatih Camisi'nde kıldıracağı cuma namazıyla yeniden başlanacak. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı son dakika açıklamasında, "Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılacağız" dedi. Camilerin yeniden ibadete açılması dolayısıyla yarın saat 11.00'de merkezi camilerde 1003 şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

CUMA NAMAZI NASIL KILINACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından camilere gönderilen genelgeye göre; cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde ise münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanlara evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılacak.

Öncelik cami bahçesi (avlusu) yani açık alanlar olmak üzere meteorolojik ve mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.

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Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest ve benzeri ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler ve uyarılar yapılacak.

Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi maske kullanması zorunlu olacak. Maskesi olmayan kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek.

Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında) yeterli bahçesi, avlusu veya açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.

Cami bahçesinin yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde il/ilçe müftülerinin teklifi ilçelerde kaymakamlar, illerde valilerin onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınabilecek.