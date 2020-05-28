İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi

İstanbul’da Cuma Namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. İstanbul Valiliği bu anlamlı gün için özel bir video hazırladı. İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiler listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL’DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER HANGİLERİ?



Videoyu Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından paylaştı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde Cuma namazı kılınabilecek. Öte yandan hangi ilçede hangi camide cuma namazının kılınacağı İstanbul Valiliğinin sitesinden açıklandı.