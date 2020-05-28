Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8036
  • 7,4934
  • 376.699
  • 104952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi
28 Mayıs 2020 Perşembe 12:24 | Son Güncelleme:

İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi

İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler hangileri" İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Mayıs Cuma günü “Cuma Namazı” kılınacak camii, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile paylaştı. İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul’da Cuma Namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. İstanbul Valiliği bu anlamlı gün için özel bir video hazırladı. İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiler listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL’DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER HANGİLERİ?

Videoyu Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından paylaştı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde Cuma namazı kılınabilecek. Öte yandan hangi ilçede hangi camide cuma namazının kılınacağı İstanbul Valiliğinin sitesinden açıklandı.


Matthew Bryza'dan çarpıcı ifade: Trump Erdoğan'ı örnek almalı
Sırada Karadeniz var! 'Fatih' için hazırlıklar tamam
Türk SİHA'ları dengeleri altüst etti... Müthiş özellik!
Yola tuzaklamışlar! Alçak planları tutmadı
Tuz Gölü'nün rengi döndü! Nedeni belli oldu
Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılışa hazır

Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılışa hazır

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

En garip düğün fotoğrafları

Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıldı