Hangi ülkelerden Türkiye'ye olan uçuşların iptal edildiği gündemde yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece sosyal medya hesabı üzerinden uçuş iptallerine ilişkin açıklamada bulundu. Peki, uçuşlar iptal mi edildi? Hangi ülkelerin uçuşları iptal edildi? İşte merak edilen detaylar...

UÇUŞLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

Bakan Koca, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."

"TEDBİRLER TAM KOORDİNASYONLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Sağlık Bakanı Koca ayrıca hala yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacağını bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir."

THY'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir."

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