Mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık'ın dışında, üç ülkede daha tespit edildiğini aktardı. Peki, Mutasyon ne demek? Koronavirüs mutasyona mı uğradı, hangi ülkelerde var? İşte merak edilen detaylar...

KORONAVİRÜS MUTASYONA MI UĞRADI?

AA'nın aktardığı habere göre, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, yeni türün "kontrolden çıktığını" söylemesi, tüm dünyada endişeye yol açtı.

Yüzde 70 daha bulaşıcı olan türün sadece Londra ve civarında değil ülkenin tamanında görüldüğü belirlendi.

Daha ölümcül olduğuna veya aşıları etkisiz kılacağına dair dair henüz bir veri bulunmasa da ülkeler, art arda önlem alarak İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği aktarıldı.

WHO'nun Avrupa'da görev yapan üst düzey isimlerinden Catherine Smallwood, Birleşik Krallık'ta görülen mutasyona uğramış aynı tür koronavirüse Danimarka'da dokuz vakada, Avusturya ve Hollanda'da ise birer vakada rastlandığını duyurdu.

Gelen son dakika haberine göre; Belçika'da da virüse rastlandı. New York Times'ın haberine göre; Güney Afrika Cumhuriyeti de İngiltere'deki mutasyon geçiren virüsün görüldüğü ülkeler arasında...

Reuters'ın son dakika gelişmesi şeklinde geçtiği habere göre; İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiltere'den gelen bir hastada mutasyona uğramış koronavirüsün bulunduğunu açıkladı.

MUTASYON NE DEMEK?

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonlar, genel olarak germ hattı mutasyonları ve somatik mutasyonlar olmak üzere ikiye ayrılır.

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