Üç aylar 2020 ne zaman başlıyor? İşte Diyanet 3 aylar başlangıç tarihi ve yapılacak ibadetler!

2020 Üç ayların başlamasına az bir süre kaldı. Müslümanlar için önemi büyük olan üç ayların başlangıç tarihi Diyanet tarafından açıklandı. Önemi çok büyük olan ve bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının habercisi üç aylar Regaip kandili ve Recep ayı ile birlikte başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 2020 Üç aylar önümüzdeki günlerde başlıyor.

ÜÇ AYLAR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene üç aylar 25 Şubat Salı günü başlıyor. Regaib Kandili 27 Şubat Perşembe gününe denk geliyor.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:

“Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

“Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

“Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

ÜÇ AYLAR İBADETLERİ NELERDİR?

Selman-ı Farisi sorar:

-Ey Allah'ın Resulü! O namazı ne şekilde, ne zaman kılayım?

Efendimiz (sav) :

-''Ey selman! Ayın evvelinde on rekat kılarsın. ALLAH (cc) rızası için niyet edilir. İki rekatta bir selam verilir. Bir Fatiha, Üç İhlas ve Kafirun duaları okunur. Namaz tamamlandıktan sonra eller kaldırılıp şu dua okunur:

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ALLAHümme la mania lima e'tayte ve la mu'tıye lima mene'te ve la yenfeu zel ceddi minkel ced''

Sonra iki elini yüzüne sürersin. Ayın ortasında da on rekat daha kılarsın (yukarıdaki tarifteki gibi). Bu kez namazdan sonra şu duayı okursun;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ilahen vahiden ehaden ferden sameden vitran ve lem yettehiz sahibeten ve la veleda'

Ayın sonunda da on rekat kılarsın. Namazdan sonra şu duayı edersin;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ve sallALLAHü ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala alihit tahirine ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim''

Bu duadan sonra istek ve dileklerinizi ileten özel duanızı yaparak bitirirsiniz.

ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR?

İslâm’da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan’da vardır. Onun dışında “üç aylar” orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır. Müslüman, Recep ve Şaban aylarında çok oruç tutmalıdır ama onları tamamen oruçlu geçirmek diye bir husus kitaplarda bulunmamaktadır. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Âişe’nin ifadesine göre Ramazan’dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.(Müslim, Sıyam 175, 176).

3 AYLARDA HZ. MUHAMMED'İN DUASI NEYDİ?

Önce, üç aylarımız boyunca hep tekrar edeceğimiz Hz. Muhammed'in şu özel duasıyla girelim konumuza:

-Allah'ım, mübarek kıl bize Recep ve Şaban'ı; affımıza vesile eyle Şehr-i Ramazan'ı!