Ramazan başlangıç tarihi ne zaman? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte ilk oruç tarihi...

Ramazan ne zaman başlıyor? sorusu 25 Şubat Salı günü başlayacak olan Recep ayı nedeniyle yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Üç ayların başlaması müminlere 11 ayın sultanı Ramazan’ın yaklaştığını hatırlattı. Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan Ramazan ayı müminler tarafından heyecanla bekleniyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayı ile rahmet kapıları sonuna kadar açılır, yapılan ibadetlere verilen sevap artar. İlk oruç ile birlikte sofralarımız bereketlenir, sevdiğimiz insanlarla olan muhabbetimiz kuvvetlenir. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte Ramazan başlangıç tarihi…

2020 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İŞTE BAŞLANGIÇ TARİHİ…

11 ayın sultanı Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan Cuma günü başlayacak. Hicri takvime göre 9. ayda başlayan Ramazan’ın ilk orucu Cuma gününe denk gelecek. 19 Mayıs Salı günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü, 24 Mayıs Pazar günü ise Ramazan Bayramının 1. günü olarak kutlanacak.

ÜÇ AYLARIN BAŞI NE ZAMAN?

İslam aleminin kutsal kabul ettiği Recep, Şaban ve Ramazan ayının başlangıcı olan üç aylar 2020 yılında 25 Şubat Salı günü başlayacak.

25 Şubat Salı - Üç Ayların Başlangıcı

27 Şubat Perşembe - Regaib Kandili

21 Mart Cumartesi - Miraç Kandili

7 Nisan Salı Berat - Kandili

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELER?

Müslümanlar için büyük önem arz eden üç aylarda Peygamber Efendimiz daha çok ibadet etmiş, ibadetin artırılmasını ve haramlardan sakınılmasını istemiştir. Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (sav) şöyle dua ederdi; "Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a kavuştur."

Hz. Peygamber (sav) başka bir hadis-i şeriflerinde "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyururlar.Dört kıymetli aydan biridir. Bir âyet-i kerime meali:

(Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram [hürmet edilen] aylardır. (Tevbe 36)

On bir ayın sultanı olan Ramazana hazırlık Recep ayının gelmesiyle başlar.

Tövbe kapılarının sonuna kadar aralandığı bu dönemler, istisnai dönemlerdir. Yolu düzeltmek, yanlışları örtmek için önümüze gelen bu fırsatı değerlendirmeliyiz.

ÜÇ AYLARDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Hz. Peygamber, üç aylarda bol bol nafile oruç tutardı. İbn Abbas şöyle anlatır: "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık."

Üç aylarda kaç gün oruç tutulur sorusunun kesin bir cevabı olmamakla beraber Recep ayının ilk gününde tutulacak oruçla ilgili şöyle bir hadis-i şerif bulunur:

"Receb-i Şerif'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci gününde oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü gününde oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur."