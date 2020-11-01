Trabzon hurmasının faydaları nelerdir? MasterChef Trabzon hurması nedir?

Trabzon hurmasının faydaları sık sık arama yapılan konu başlıklarından oldu. Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te eleme adaylar Trabzon hurmasından yemekler yapacak. A,B,C vitaminleri açısından zengin bir besin türü olan Trabzon hurması, Cennet ya da Akdeniz hurması olarak da bilinmektedir. Trabzon hurmasının faydaları nelerdir?

TRABZON HURMASININ FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan kaynağıdır

Sağlık için yararlı tüm antioksidanları içerir. Likopen, lutein, zea-ksantin, kripto-ksantin, beta-karoten ve A vitamini gibi vücudun direncini arttıran tüm vitaminlere sahiptir. Aynı zamanda bu vitaminler vücudun savunma sistemini bozan metaboliklere karşı bünyeyi korur.

Göz sağlığı için birebir

Antioksidanlar sayesinde özellikle yaşlılar için göz sağlığı konusunda birebirdir.

C vitamini kaynağı

Önemli bir C vitamini kaynağı olup vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve vücut direncini arttırır. Bu bakımdan Trabzon hurması oldukça yararlı bir besindir.

Bakır deposu

Potasyum, mangan, bakır ve fosfordan oldukça zengin olan cennet hurmasının faydaları bunlarla da bitmiyor. İçerdiği bakır sebebi ile bağışıklık sistemini güçlendirir, savunma sistemini kuvvetlendirir. Yani vücudu savunan mekanizmaların çalışmasına yardımcı olur. Bakır bileşeni de en az mangan kadar bağışıklığı güçlendirir ve kırmızı kan hücrelerinin yapımını sağlar.

Mide ve bağırsak sorunlarına karşı idealdir

Lif içeriğinin yüksek olması mide ve bağırsak sisteminin çalışmasını sağlar ve bu şekilde kabızlık önlenir. Aynı zamanda irritabl bağırsak sendromunu engeller. Sindirim sistemi için iyidir.

Kalp sağlığına kalkan oluşturur

Yüksek lif hipertansiyonu önlerken kalp sağlığını da korur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar. Karbonhidrat içeriğinin yüksek olmasından dolayı, şeker hastalığı olan bireylerin günde cennet hurmasının yarısını tüketmesi ideal olacaktır. Diyabetli kişilerin bu konuda dikkatli olması gerekir.

ŞİFA DEPOSU TRABZON HURMASI NEDİR?

Ana vatanı Japonya ve Çin olan Trabzon hurması A vitamini bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Bunun yanı sıra C vitamini, tiamin, B vitamini, ribollavin ve protein kaynağıdır. Alternatif tıpta doğal ilaç olarak sıklıkla kullanılmaktadır. İçerisinde bol miktarda fruktoz ve sakkaroz bulunur. Ülkemize 1920 yıllarında gelen Trabzon hurması ilk olarak Hatay'da yetiştirilmeye başlandı.