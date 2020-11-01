Trabzon hurması yemekleri ve tatlıları! Trabzon hurması kaç kaloridir?

Trabzon hurması ile yapılan yemekler ve tatlılar, bugün ekran başındaki izleyicilerin merak ettiği konulardan biri oldu. MasterChef'te eleme adayı olan yarışmacılar, bir hafta daha programda kalabilmek için yarışacak. Farklı, lezzetli, etkileyici bir sunum hazırlayarak Trabzon hurması ile yemek veya tatlı yapanlar olacak. Haberimizde Trabzon hurması ile yapılan yemekler ve tatlıları sizin için derledik.

TRABZON HURMASI İLE YAPILAN YEMEKLER VE TATLILAR NELERDİR?

Cennet Hurmalı Pay

Malzemeler: 100 gram pudra şekeri 150 gram tereyağı 250 gram un 1 yumurta sarısı Bir fiske tuz 4 cennet hurması Bir çay bardağı süt Bir yumurta Bir fincan şeker

Trabzon hurmasının faydaları nelerdir? MasterChef Trabzon hurması nedir?

Yapılışı: Soğuk tereyağını küp küp doğrayalım. Pudra şekeri ile iyice yoğurup tuz ve yumurta sarısını ilave edelim. Hemen streç filme sarıp buzdolabında 15 dakika dinlendirelim. Ayrı bir yerde cennet hurmalarının kabuk ve çekirdeklerini alalım. Süt, şeker ilave edip püre haline getirelim. Hamurumuzu streç film üzerinde, tart kalıbına uygun bir boyda yarım parmak kalınlığında açalım. Yağlayıp unladığımız kalıba dikkatlice yerleştirelim. Üzerine çatalla delikler açalım. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirelim. İçimizi yerleştirelim ve 10 dakika daha fırınlayalım. Afiyet olsun.

Trabzon Hurması Salatası

Malzemeler: 2 küçük cennet hurması Bir küçük kuru soğan Bir kahve fincanı sirke Bir kahve fincanı zeytinyağı Çeyrek aysberg marul 1 küçük nar Bir avuç ceviz içi Bir fiske tuz Bir çay kaşığı karabiber

Yapılışı: Küçük cennet hurmalarını dilimleyelim. Marulları yıkayıp elimizle parçalayalım. Kuru soğanı ince ince doğrayalım ve zeytinyağı ile ovalım. Sirke, soğanlı zeytinyağı, nar taneleri, tuz ve tane karabiberi karıştıralım. İyice çalkalayıp 15 dakika buzdolabında dinlendirelim. Marul ve cennet hurmasını salata kasesine alıp karışımı üzerine dökelim. İyice harmanlayıp ceviz içiyle süsleyelim. Afiyet olsun.



Trabzon Hurması Kurabiyesi

Malzemeler: 250 gram tereyağı 150 gram pudra şekeri Bir paket vanilya Bir paket kabartma tozu 3 su bardağı un Bir Trabzon hurması 3 elma Bir kase fındık içi Bir çay kaşığı tarçın Bir fincan şeker

Yapılışı: Tereyağını eritip tekrar donduralım ve suyundan ayıralım. Pudra şekeri ile tereyağını iyice karıştıralım. Unu eleyerek ekleyip kabartma tozu ve vanilya ilave edelim. Buzdolabında dinlendirelim. Ayrı bir yerde elmaları rendeleyelim. Trabzon hurmasını ezip ilave edelim. Tavada hafifçe suyunu uçuralım. Dövülmüş fındık içi, şeker ve tarçını ekleyelim. Hamurumuzu bir kayısı boyunda bezeler yapıp yassı hale getirelim. İçi koyalım ve kapatalım. Pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye yerleştirelim. 180 derecede, önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirelim. Pudra şekeri serperek servis edin.

Fırınlanmış Trabzon Hurması Tarifi

Malzemeler: İki yemek kaşığı bal, İki olgun Trabzon hurması, Yarım limon, 4 çay kaşığı tarçın

Yapılışı: Trabzon hurmalarını ortadan ikiye bölerek içleri tavana bakacak şekilde borcama yerleştiriyoruz. Üzerlerinde, balı ve limonu gezdirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırında 7 dakika kadar bekletiyoruz. Trabzon hurmalarımız kızardıktan sonra fırından alarak üzerine tarçın serpip servis ediyoruz.

Hurma Dolması Tarifi

Malzemeler: 1 tatlı kaşığı un, 1 tatlı kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı şeker, 1 buçuk su bardağı süt, 6 orta boy cennet hurması

Yapılışı: Süt, un, nişasta ve şekeri bir tencereye alıp kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Koyulaşan muhallebimizi soğumaya bırakıyoruz. Hurmaları baş kısımlarından kesiyoruz ve içini bir tatlı kaşığı yardımıyla boşaltıyoruz. Soğuyan muhallebiyle hurma içlerini iyice karıştırıp tekrar hurmaların içine dolduruyoruz. Kestiğimiz hurma başlarını, üzerlerine kapatarak servis ediyoruz. (Düzgün durmaları için küçük kaselere oturtabiliriz.)



Karamelli Tartolet Tarifi

Malzemeler: 1 su bardağı tereyağı, 2 su bardağı un, 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı soğuk su, 4 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 çay kaşığı tarçın, 1 cennet hurması, 1 hazır karamel sos

Yapılışı: Tereyağı, un, pudra şekeri, su ve yumurta sarısını bir kaba alarak hızlıca yoğuruyoruz. Hazırladığımız hamuru, streç filme sarıp yarım saat buzdolabında bekletiyoruz. Hazır olarak satın almış olduğumuz tartolet kağıtlarını hafif yağlayarak içine un serpiyoruz. Buzdolabımızdaki hamuru çıkarıp altı eşit parçaya bölüyoruz ve her parçayı açıp tartolet kaplarına seriyoruz. Hamurun dibine çatalla delikler açmayı unutmuyoruz. :) Hamurumuzu önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 10-15 dakika pişirip soğuduktan sonra kalıplardan çıkarıyoruz. Her birinin içine karamel sos ve dilimlenmiş cennet hurmamızı paylaştırıyoruz.



TRABZON HURMASI KAÇ KALORİDİR?

Kalori açısından bir hayli zengin içeriklere sahip cennet hurmasının yaklaşık 100 gr kadarı 77 kalori barındırmaktadır.

Cennet hurması bolca protein, karbonhidrat, kalsiyum, sodyum, fosfor, magnezyum, potasyum, tanen, A, B1, B2, B3 ile bol miktarda C vitamini barındırmaktadır. Ayrıca fenolik ve askorbik bileşikleri en üst seviyelerde barındırmasından dolayı yüksek düzeylerde de antioksidan içermektedir. Cennet hurması bünyesinde barındırdığı sağlık açısından faydalı bileşen, vitamin ve mineraller sayesinde öncelikle iltihap giderici özelliğinin yanı sıra pek çok sağlık problemlerine de oldukça iyi gelmektedir