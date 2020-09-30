Şehir içi toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu mu? İçişleri Bakanlığı HES kodu genelgesi

Şehirler arası seyahatte HES kodu ile bilet satışı yapılıyor. Kamu kuruluşlarına girerken de yine kod sorgulaması ile giriş gerçekleştiriliyor. HES kodu salgın sürecinde temaslı kişileri belirleyip yayılımı engellemek amacıyla kullanılıyor. İçişleri Bakanlığı şehir içi toplu ulaşımda HES kodu genelgesi yayımlandı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA HES KODU ZORUNLU MU?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu sorgulama zorunlu hale geldi.

Aynı zamanda bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması geliştirildiği anımsatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HES KODU GENELGESİ

"Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonlar sağlanacak.

Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanılacak.

Covid­19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.

Covid­19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e­İçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak) ilgili Valilik/Kaymakamlıkla paylaşılacak."

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