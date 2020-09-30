Konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu mu? Konaklama tesislerinde HES kodu nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" genelgeleri gönderildi. Buna göre, HES kodu olmadan herhangi bir tesiste konaklama yapılamayacak. Peki, konaklama tesislerinde HES kodu nasıl alınır?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ GENELGE

Şehir içi toplu ulaşım araçlarında kullanılan kişiye özel akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığının HES uygulamasına entegre edilecek.

Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.

KONAKLAMA TESİSLERİNDE HES KODU ZORUNLULUĞU

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu mu? İçişleri Bakanlığı HES kodu genelgesi

Kovid-­19 tanılı ya da temaslısı olan ve izolasyonda olması gerektiği halde toplu ulaşım aracı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

HES kodu sorgulaması yapmadan veya sorgulama sonucunu gözetmeden müşterilerinin konaklamasına izin veren tesisler 10 gün faaliyetten men edilecek.

HES KODU NEDİR, NASIL ALINIR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

HES kodunuzu;

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

e-Devlet ile,

e-Devlet üzeriden buraya tıklayarak,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

alabilirsiniz.