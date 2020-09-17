17 Eylül 2020 Perşembe 14:55 | Son Güncelleme:
Tevcih ne demek? Tevcih TDK kelime anlamı nedir?
Tevcih kelimesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Devlet Övünç Madalya Tevcih Töreni sonrası merak edildi. Tevcih kelimesi, Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesinde yer alıyor. Tevcih, dilimize Arapça'dan geçen kelimeler arasındadır.
Tevcih sözcüğü hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler bulunuyor. Devlet Övünç Madalya Tevcih Töreni , bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla verilecek. Dilimize Arapça'dan geçen Tevcih, isim olarak kullanılmaktadır. Peki, Tevcih TDK kelime anlamı nedir?
TEVCİH TDK KELİME ANLAMI NEDİR?
Türk Dil Kurumu (TDK), kelimelerin doğru kullanımlarını çevrim içi sözlük sayfasında paylaşıyor.
TDK'da Tevcih kelimesi isim olarak kullanılmaktadır. Bu sözcük dilimize Arapça'dan geçmiştir.
Tevcih kelimesi "yöneltme" ve " aşama, makam, mevki anlamlarında kullanılmaktadır.
TEVCİH KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER
- tevcih etmek