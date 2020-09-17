Devlet Övünç Madalyası nedir, ne demek? Devlet Övünç Madalyası kimlere verilir?

Devlet Övünç Madalyası, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Türkiye Cumhuriye Devleti'nin ikinci en önemli madalyası arasında yer alan Devlet Övünç Madalyası, Bakanlar Kurulu onayı ve Cumhurbaşkanı tevcihi ile beraber verilen altın kaplama bir madalyondur.

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulu'nun onayı ve Cumhurbaşkanı'nın tevcihi ile verilen altın kaplama madalya. Devlet Övünç Madalyası, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Şeref Madalyası'ndan sonra verilen en yüksek dereceli ikinci sivil madalyadır.

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI KİMLERE VERİLİR?

Yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlık dolu çalışmalarıyla Türkiye ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malül olanlara ve şehit olan kişilerin 12'nci maddede belirtilen mirasçılarına verilen madeni ve altın kaplama semboldür. Bu madalya ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulu'nun onayı ve Cumhurbaşkanı'nın tevcihi ile verilir.

MADALYA'NIN ŞEKLİ NASILDIR?

Şekli elipstir.

Çapı 45 mm. dir.

Maden üzerine altın kaplamadır.

Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü amaca uygun motifler, simgeler ve T.C. Devlet Övünç Madalyası yazısı ile değerlendirilir.

Madalya kalınlığı en çok (2,5 mm.) olacak şekilde baskı tekniğine uygun (batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır.

Kompozisyonunda ayyıldız ve motifi ve T.C. harfleri bulunur.