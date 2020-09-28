Terken isminin anlamı nedir? Terken ne demek, sözlük manası ne?

Terken isminin anlamı vatandaşların ilgisini çeken konulardan biri oldu. TRT 1 ekranında seyirci karşısına çıkan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah'ın karısı Terken Hatun yer alıyor. Terken ismi, eski Türkçe'de hatun anlamında ifade edilmektedir.

TERKEN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

“Terken”, hükümdarlık yetki ve hukukuna sahip hatun anlamına gelen bir unvandır.

Terken genelde “hatun” kelimesiyle birlikte (terken hatun) kullanılmış olup Arapça kaynaklardaki imlâsı (تركان) dolayısıyla “türkân hatun” şeklinde okunuşu yaygındır.

Terkenin anlamını “itaat edilen kişi”, örnek olarak yazdığı şiirde geçen terkeni de “hakan” diye açıklar (a.g.e., I, 441). Ayrıca Kâşgarlı Mahmud’un “katun” kelimesini izah ederken verdiği bilgilerden bu unvanın hânedan mensubu erkeklerin yanı sıra hanımlar için de kullanıldığı anlaşılmaktadır

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