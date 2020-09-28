Alparslan isminin anlamı nedir? Alparslan ismi ne demek?

Alparslan isminin anlamı bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Uyanış: Büyük Selçuklu sonrası merak edilmeye başlandı. Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ismi olarak bildiğimiz Alparslan sözlükte cesur ve yiğit anlamlarına gelmektedir.

ALPARSLAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Yiğit, cesur ve yürekli kimse. Büyük Selçuklu Hükümdarı. Afyon şehrinin Haydarlı bucağına bağlı yerleşim yeri. Kastamonu şehrinin merkez ilçesine bağlı bir yerleşim yeri. Zonguldak ilinin Devrek içesi merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Alparslan ismi ülkemizde birçok kişinin kullandığı bir isimdir. Özellikle Büyük Selçuklu Hükümdarının ismi olması sebebiyle tercih edilen bir isim olmuştur. Alparslan isminin özellikleri şu şekildedir:

İyimser kişilerdir.

Hiçbir kötü olaylardan etkilenip umudunu kaybetmez.

Olaylara olumlu açıdan bakarlar.

Güçlü bir esprili yeteneği bulunmaktadır.

Sakin işlerde çalışmaktan hoşlanırlar.

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