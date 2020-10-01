Tavşan içi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta tavşan içi tarifi ve malzemeleri...

Gelinim Mutfakta tavşan içi tarifi ve malzemeleri ekran başında bulunan izleyicilerin ilgisini çekti. Haftanın finaline doğru yaklaşırken gelinler en yüksek puanı alıp yarışmada kalmak için uğraşıyor. Bugününün yemeği olarak seçilen tavşan içi, Giresun yöresine ait bir yemek türüdür. Gelinim Mutfakta tavşan içi tarifi ve malzemeleri...

GELİNİM MUTFAKTA TAVŞAN İÇİ MALZEMELERİ NELERDİR?

Tavuk Haşlama için Malzemeler

1 adet bütün tavuk – yıkanmış temizlenmiş 1 adet büyük boy havuç 1 adet yemeklik soğan 3-4 dal taze kekik 5-6 adet tane karabiber Tuz 8-10 bardak su

Pilavı için Malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı 2 su bardağı pilavlık bulgur 3.5 su bardağı tavuk suyu Tuz Karabiber

Tabanı için Malzemeler

3-4 adet kuru yufka – küçük boy Üzeri için Malzemeler 200 gr. tereyağı 1 tatlı kaşığı toz sarımsak Pulbiber – üzeri için

TAVŞAN İÇİ NASIL YAPILIR?

Tavuğu iyice yıkayıp derin bir tencereye alın. İçine dörde böldüğünüz havuç ve soğanı, kekik dalları, karabiber, tuz ve su koyup haşlayın.

Haşlanan tavuğu didikleyerek kenara alın.

Pilav tenceresinde tereyağını eritin. Yıkadığınız bulgurları ilave edip karıştırın. Tuz ve suyunu ekleyip pişirin.

Tereyağını bir sos tenceresinde eritin ve içine toz sarımsak ilave edip karıştırın kenara alın.

Servis yapacağınız kabın içine kuru yufkalardan bir tanesini kırın üzerine iki kepçe tavuk suyu, pişen bulgur pilavından birkaç kaşık koyun, üzerine didiklenmiş tavuk ve sarımsaklı tereyağından üç dört kaşık gezdirin.

Tekrar kuru yufka kırın ve sırasıyla tavuk suyu, pilav, tavuk ve tereyağı gezdirerek malzemeler bitene kadar sıra sıra yerleştirin.

En üstüne kalan tavukları koyun kalan tavuk suyundan gezdirin, tereyağına pul biber ekleyin ve tavukların üzerine döküp sıcak servis edin.