01 Ekim 2020 Perşembe 16:22 | Son Güncelleme:
Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Ekim puan tablosu!
Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline adım adım yaklaşıyor. Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta Onur Büyüktopçu tarafından sunuluyor. Gün boyunca en yüksek puanı almaya çalışan adaylardan biri çeyrek altının sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta gün birincisi yapılan oylama sonucu belli oluyor. 4 gelin ve 4 kayınvalidenin beraber yarıştığı programda hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Kanal D ekranına yayınlanan Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunuyor.
GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta gün birincisi 21 puanla Ayşe olarak seçildi.
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1 Ekim Perşembe günü Zeynep ve İlayda 16 puan alarak beraber kaldı.
Ümran ise 12 puanla sonuncu oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 1 EKİM PUAN TABLOSU!
Gelinim Mutfakta 1 Ekim puan tablosu Onur Büyük topçu tarafından açıklandı. 1 Ekim Perşembe günü galibiyet Ayşe'de oldu.