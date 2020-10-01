Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Ekim puan tablosu!

Gelinim Mutfakta gün birincisi yapılan oylama sonucu belli oluyor. 4 gelin ve 4 kayınvalidenin beraber yarıştığı programda hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Kanal D ekranına yayınlanan Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunuyor.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi 21 puanla Ayşe olarak seçildi.

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1 Ekim Perşembe günü Zeynep ve İlayda 16 puan alarak beraber kaldı.

Ümran ise 12 puanla sonuncu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 1 EKİM PUAN TABLOSU!

Gelinim Mutfakta 1 Ekim puan tablosu Onur Büyük topçu tarafından açıklandı. 1 Ekim Perşembe günü galibiyet Ayşe'de oldu.