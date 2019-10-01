Tarık Ünlüoğlu'nun hastalığı neydi? Tarık Ünlüoğlu son dakika neden öldü?

Tarık Ünlüoğlu’nun hastalığı araştırılıyor. Tarık Ünlüoğlu son dakika neden öldü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'ndan üzücü haber geldi. Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu.

TARIK ÜNLÜOĞLU’NUN HASTALIĞI NEYDİ?

Tarık Ünlüoğlu'nun akciğerlerinde sorun olduğu açıklanmıştı.

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırıyordu.