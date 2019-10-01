Oktay Kaynarca'dan Tarık Ünlüoğlu paylaşımı: Mekanın cennet olsun abim

Ünlü oyuncu Oktar Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ve Kurtlar Vadisi dizilerinden rol arkadaşı Tarık Ünlüoğlu’nun hayatını kaybetmesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Resmi Instagram hesabından Tarık Ünlüoğlu’nun fotoğrafını paylaşan Oktar Kaynarca, “Abim… Mekanın cennet olsun canım abim…” ifadelerini not düştü.

İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı: