Sürpriz nasıl yazılır? Sürpriz mi, süpriz mi? İşte TDK'ya göre yazılışı...

Süpriz ve sürpriz yazımları kelimenin doğru yazılışını öğrenmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Gün içerisinde birçok insanlar iletişim haline geçiyor, sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyoruz. Yazım yanlışları da karşımızdaki kişilerde iyi bir izlenim bırakmak açısından büyük önem taşıyor. Türk Dil Kurumu TDK’ya göre sürpriz kelimesinin doğru yazılışı da araştırılıyor. Peki, Sürpriz nasıl yazılır? İşte doğru kullanımı...



SÜRPRİZ NASIL YAZILIR?

Sürpriz kelimesinin yazılışı çoğu insan tarafından karıştırılmaktadır. Doğru yazılışın sürpriz mi olduğunu merak edenler de TDK sözlüğüne girip öğrenmenin yollarını arıyor. Türk Dil Kurumu TDK’ya göre doğru yazılışı “sürpriz”dir.

SÜRPRİZ Mİ, SÜPRİZ Mİ?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre kelimenin doğru kullanımı “sürpriz” olarak geçmektedir.

Kardeşime bir hediye olarak ona sürpriz yaptım. (Doğru kullanım)

Ben gerçekten de sürprizleri çok severim. (Yanlış kullanım)

SÜRPRİZ YAPMAK NE DEMEK?

TDK verilerine göre sürpriz yapmak; “Birini, beklenmedik, şaşırtan, sevindiren veya üzen bir olayla karşılaştırmak” anlamına gelmektedir.

Her şey TDK'ya göre bitişik mi, ayrı mı yazılır? Her şey mi, Herşey mi? İşte doğru yazılışı...