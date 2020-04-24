Her şey nasıl yazılır? Herşey TDK'ya göre birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Herşey TDK yazılışı yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tarafından merak ediliyor. Yazım yanlışı hemen hemen herkesin başına gelebilecek bir olaydır. Bir kelimenin doğru yazılışını bilmemek bazen sosyal medyada da alay konusu olabilir. Her şey kelimesinin de nasıl yazıldığı kelimenin doğru yazılışını öğrenmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, Herşey nasıl yazılır? Bitişik mi ayrı mı? İşte Türk Dil Kurumu’na göre yazılışı...



HER ŞEY NASIL YAZILIR?

Hemen hemen herkesin gün içerisinde birçok kez kullandığı kelimeler arasında her şey üst sıralarda yer alıyor. Kelimenin doğru yazılışını bilmek de iletişim kurduğumuz insanlarda iyi izlenim bırakmamızda fayda sağlayabiliyor. Türk Dil Kurumu TDK’ya göre her şey ayrı yazılır.

Her şey onun başının altından çıkmış. (Doğru kullanım)

Herşey birbirine karıştı. (Yanlış kullanım)

HERŞEY BİTİŞİK Mİ YAZILIR, AYRI MI?

Sosyal medya paylaşımlarında ya da günlük konuşmalarda bazı kişiler tarafından bitişik olarak kullanılan her şey kelimesi ayrı yazılır.