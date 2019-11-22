ŞOK'a hafta sonu neler geliyor? ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK'a hafta sonu neler geliyor? merak ediliyor. ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğu arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. ŞOK müşterileri, hafta sonu fırsatlarını kaçırmak istemiyor. ŞOK bu hafta sonuna özel ısıtıcılar getiriyor. ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre, mini ısıtıcı 45 TL'den, duvar tipi ısıtıcı 99 TL'den, tek kişilik battaniye 27,90 TL'den, çift kişilik battaniye 29,90 TL'den, kırlent kılıfı 5,99 TL'den, lisanslı oyun çadırı 45 TL'den, oyuncak büyük jeep 14,95 TL'den satışa sunuluyor. ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.