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  3. ŞOK'a hafta sonu neler geliyor? ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK'a hafta sonu neler geliyor? ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK'a hafta sonu neler geliyor" ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK müşterileri arama motorlarında "ŞOK'a hafta sonu neler geliyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Her hafta 7'den 70'e herkese hitap edebilecek kişisel ürünler ile ev için ihtiyaç olabilecek ürünleri getiren ŞOK marketin hafta sonu fırsatları merak ediliyor. ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre, mini ısıtıcı 45 TL'den, duvar tipi ısıtıcı 99 TL'den, tek kişilik battaniye 27,90 TL'den satılıyor. Kataloğun tamamı haberimizde..

ŞOK'a hafta sonu neler geliyor? merak ediliyor. ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğu arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. ŞOK müşterileri, hafta sonu fırsatlarını kaçırmak istemiyor. ŞOK bu hafta sonuna özel ısıtıcılar getiriyor. ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre, mini ısıtıcı 45 TL'den, duvar tipi ısıtıcı 99 TL'den, tek kişilik battaniye 27,90 TL'den, çift kişilik battaniye 29,90 TL'den, kırlent kılıfı 5,99 TL'den, lisanslı oyun çadırı 45 TL'den, oyuncak büyük jeep 14,95 TL'den satışa sunuluyor. ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

 


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