ŞOK'a bugün neler geliyor? İşte ŞOK 30 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu..

ŞOK market 30 Ekim 2019 aktüel kataloğunda neler var? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. ŞOK marketler zinciri her hafta yeni indirimler yapmaya devam ediyor. Katalog bu hafta da dopdolu. 30 Ekim ŞOK kataloğunda LG 43¨ Dahili Uydu Alıcılı Smart Led TV 2849 TL'den, nbo Çubuk Blender 69.90 TL'den, Boton Kek Kalıbı 16.95 TL'den, Çelik Nihale 9.99 TL'den, Oda Spreyi 9.90 TL'den müşterilere sunuluyor. İşte katalogda yer alan indirimli ürünler..