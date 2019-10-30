ŞOK'a bugün neler geliyor? İşte ŞOK 30 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu..
ŞOK market 30 Ekim 2019 aktüel kataloğu arama motorunda araştırılıyor. Her hafta farklı kampanyalarla müşterilerinin karşısına çıkan ŞOK bu hafta da yüzleri güldürmeyi başarıyor. Evin İhtiyaçları ŞOK Ucuz sloganı ile yayınlanan 30 Ekim ŞOK kataloğunda Paşabahçe 6’lı Çay Bardağı 9.99 TL'den, Sinbo Çelik Su Isıtıcı 59.90 TL'den, İnox Aspiratör 109 TL'den satışa sunuluyor. İşte ŞOK market 30 Ekim 2019 aktüel kataloğu..
ŞOK market 30 Ekim 2019 aktüel kataloğunda neler var? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. ŞOK marketler zinciri her hafta yeni indirimler yapmaya devam ediyor. Katalog bu hafta da dopdolu. 30 Ekim ŞOK kataloğunda LG 43¨ Dahili Uydu Alıcılı Smart Led TV 2849 TL'den, nbo Çubuk Blender 69.90 TL'den, Boton Kek Kalıbı 16.95 TL'den, Çelik Nihale 9.99 TL'den, Oda Spreyi 9.90 TL'den müşterilere sunuluyor. İşte katalogda yer alan indirimli ürünler..