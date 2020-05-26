ŞOK 27 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market 27 Mayıs 2020 indirimli ürünleri neler?

ŞOK 27 Mayıs aktüel ürünler kataloğu tüm müşteriler tarafından heyecanla bekleniyordu. ŞOK market 27 Mayıs 2020 indirimli ürünleri neler? sorusunun yanıtı da araştırılıyordu. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan ŞOK markette birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK'ta bu hafta; Şamdan Davul Fırın 139,00 TL'den, Fantom Pratic XL Dik Süpürge 150,00 TL'den, sinbo Dijital Baskül 49,95 TL'den ve Pratik Tablet Mop 59,09 TL'den raflardaki yerini alacak.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ