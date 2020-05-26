26 Mayıs 2020 Salı 11:37 | Son Güncelleme:
ŞOK 27 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market 27 Mayıs 2020 indirimli ürünleri neler?
ŞOK marketin aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan ŞOK markette birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK markette bu hafta; 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Clear Şampuan 10,00 TL'den satılacak. ŞOK'ta Şamdan Davul Fırın 139,00 TL'den, Fantom Pratic XL Dik Süpürge 150,00 TL'den ve sinbo Dijital Baskül 49,95 TL'den satışa sunulacak. ŞOK indirimli ürünler listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
ŞOK 27 Mayıs aktüel ürünler kataloğu tüm müşteriler tarafından heyecanla bekleniyordu. ŞOK market 27 Mayıs 2020 indirimli ürünleri neler? sorusunun yanıtı da araştırılıyordu. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan ŞOK markette birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK'ta bu hafta; Şamdan Davul Fırın 139,00 TL'den, Fantom Pratic XL Dik Süpürge 150,00 TL'den, sinbo Dijital Baskül 49,95 TL'den ve Pratik Tablet Mop 59,09 TL'den raflardaki yerini alacak.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ