ŞOK 12 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK'a bu hafta neler geliyor?

ŞOK 12 Şubat aktüel ürünler kataloğu, yoğun ilgi görüyor. ŞOK müşterileri, bu hafta Çarşamba günü markete hangi ürünlerin geleceğini merak ediyor. ŞOK'a bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Hızlıca tükenen ürünleri kaçırmak istemeyenler, ŞOK aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. ŞOK'ta bu hafta elektrikli çelik su ısıtıcı 49,95 TL'den, döküm karnıyarık tencere 89,90 TL'den, döküm derin tencere 89,90 TL'den, dilsiz uşak 59,90 TL'den, küçük kalpli suculent 19,90 TL'den, kalp çerezlik 4,99 TL'den satılıyor. İşte ŞOK 12 Şubat aktüel ürünler kataloğu..