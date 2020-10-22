Sebzeli kese böreği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta sebzeli kese böreği tarifi, malzemeleri!

Gelinim Mutfakta sebzeli kese böreği tarifi ve malzemeleri ekrandaki izleyicilerin ilgisini çekti. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da günün yemeği sebzeli kese böreği oldu. Zaman zaman kritik anların yaşandığı Gelinim Mutfakta sebzeli kese böreği tarifi ve malzemeleri sizlerle..

GELİNİM MUTFAKTA SEBZELİ KESE BÖREĞİ MALZEMELERİ

2 adet yufka

İç Harcı İçin;

1 demet pazı 2 adet kapya biber 2 adet havuç 2 yemek kaşığı lor peynir 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber

Bağlamak İçin;

Yarım demet maydanoz sapı

Kızartmak İçin;

2 su bardağı ay çiçek yağı

GELİNİM MUTFAKTA SEBZELİ KESE BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Yarım demet maydanozun sapını kopartın ve saplarını sıcak suda haşlayın. Böreği bağlamak için kullanacaksınız.

Bir tencereyi ocağa koyun ve altını yakın. İçine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ koyun ve kızartın. 1 demet pazının saplarını ayırın ve pazıları ince ince doğrayın. Pazıları tavaya ilave edin. 2 adet havucu rendeleyin ve ilave edin.

2 adet kapya biberi küçük küçük doğrayın ve ilave edin. Sebzeleri karıştırarak kavurun. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı pul biber ekleyip karıştırın.

Sebzeler piştikten sonra ocağın altını kapatın ve içine 2 yemek kaşığı lor peyniri ekleyip karıştırın.

Bir tencereyi ocağa koyun ve altını yakın. İçine 2 su bardağı ayçiçek yağı dökün ve kızartın.

2 adet yufkayı üst üste tezgaha açın. Bir kaseyi ters çevirin ve yufkaların üzerine koyarak etrafından bıçakla keserek yuvarlak şekiller çıkartın. Yuvarlak hamurların ortasına sebzeli harçtan koyun ve iki köşesini yukarıda ortadan birleştirip büzerek kese şekline getirin.

Maydanoz sapıyla da bağlayın. Keseleri yağda kızartın. Kağıt havlu serilmiş tabağa börekleri çıkartın. Servis edebilirsiniz.