Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı mı? Gelinim Mutfakta 22 Ekim puanları nasıl?

Gelinim Mutfakta gün birincisi belli olmadan önce 22 Ekim 2020 gününün değerlendirilmesi yapılıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün sebzeli kese böreği yapıldı. Gelinler en güzel yemeği yaparken, kayınvalideler puanlamada etkili oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 22 Ekim Perşembe günü çeyrek altının sahibi ise Aysun oldu.

Sebzeli kese böreği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta sebzeli kese böreği tarifi, malzemeleri!

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta dün çeyrek altını Zeynep aldı.

GELİNİM MUTFAKTA

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.