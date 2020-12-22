Sarımsak pilavı nasıl yapılır? MasterChef sarımsaklı pilav tarifi ve püf noktası!

MasterChef Türkiye'de final heyecanı giderek yaklaşıyor. Bugün yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından 2 eleme adayı belli olacak. Bu akşam Serhat, Özgül ve Barbaros en güzel sarımsak pilavını yapmak için mücadele edecek. Sarımsak pilavı nasıl yapılır? Sarımsaklı pilav tarifi ve püf noktası nedir?

SARIMSAK PİLAVI MALZEMELERİ

1 su bardağı Baldo Pirinç

8 diş kadar sarımsak

2 su bardağı sıcak su

30 gram tereyağı, sıvı yağ

1 tutam toz şeker

Tuz

Karabiber

SARIMSAKLI PİLAV TARİFİ

Pirinci bol suyla yıkayalım ve berrak bir su çıkana kadar devam edelim. Ilık tuzlu suda 20 dakika bekletelim ve süzelim.

Sarımsakların kabuklarını soyup ikiye bölelim. Biraz sıvı yağı ve tereyağını pilav tenceresinde eritelim. Pirinci ilave edelim ve cam gibi olana kadar kavuralım.

Daha sonra karabiber, tuz ve şekeri ekleyip hafifçe karıştırmaya devam edelim. Suyu ilave edip, sarımsakları ekleyelim. Tencerenin kapağını kapatarak 20 dakika kısık ateşte pişirelim. Tencereyi ocaktan alalım ve demlenmeye bırakalım.

Servisi için sarımsak dilimlerini fırınlayabilir ya da kızartabilirsiniz.

SARIMSAK PİLAVI PÜF NOKTASI!

MasterChef Türkiye'ye konuk olan ünlü şef Ömür Akkor'un tarifine göre; pilav masaya geldiğinde pilavı yapan ev sahibi ya da usta pilavı çeker eğer altında yağ görünüyor ise pilav misafire sunmak için makbuldür.

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