Helva-i Hakani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? MasterChef Helvai Hakani tarifi ve püf noktası
MasterChef Türkiye'de adım adım büyük finale doğru ilerlerken haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Bugün 2. eleme adayı da belli olacak. MasterChef'e bugün Türkiye'yi gezerek lezzet avcılığı yapan Ömür Akkor konuk olacak ve yarışmacılardan istediği yemeklerden biri de sadece Osmanlı hakanlarının yediği Helva-i Hakani. Peki, Helva-i Hakani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? MasterChef Helvai Hakani tarifi ve püf noktası nedir? İşte tüm merak edilenler..
MasterChef Türkiye'de finale doğru giderken heyecan artıyor. MasterChef'in bu akşamki programına konuk olarak gündeme gelen aşçı Ömür Akkor'un yarışmacılardan yapmasını istediği yemeklerden biri Helvai Hakani oldu. Osmanlı Mutfağı'nın vazgeçilmez lezzetlerinden Helva-i Hakani tarifi tüm izleyiciler tarafından merak edildi. Helva-i Hakani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Helvai Hakani püf noktası nedir?
HELVA-İ HAKANİ MALZEMELERİ
Yarım su bardağı un
Yarım su bardağı buğday nişastası
Yarım su bardağı pirinç unu
125 gr tereyağı
125 gr çiğ badem
150 gr kaymak
Şerbeti için;
300 gr bal
3 su bardağı süt
HELVAİ HAKANİ NASIL HAZIRLANIR?
Bademleri helvayı pişireceğiniz tavaya alın ve tereyağda rengi pembeleşene kadar kavurun.Sunumda kullanmak için bir kısmını ayırın. Başka bir kapta un,nişasta ve pirinç ununu karıştırarak kavrulan bademin üzerine alın. Unların rengi koyulaşana kadar kısık ateşte kavurun. Helva kavrulurken, sütü ısıtıp altını kapatın ve içine bal ekleyip erimesini sağlayın. İyice kavrulan helvanın içine şerbeti ekleyerek kısık ateşte 10 dk. kadar daha pişirip kaymağı ilave ederek karıştırıp altını kapatıp dinlenmeye bırakın. Dinlenen helvayı servis tabaklarına alın ve ayırdığımız bademlerle süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun!