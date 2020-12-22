Helva-i Hakani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? MasterChef Helvai Hakani tarifi ve püf noktası

MasterChef Türkiye'de finale doğru giderken heyecan artıyor. MasterChef'in bu akşamki programına konuk olarak gündeme gelen aşçı Ömür Akkor'un yarışmacılardan yapmasını istediği yemeklerden biri Helvai Hakani oldu. Osmanlı Mutfağı'nın vazgeçilmez lezzetlerinden Helva-i Hakani tarifi tüm izleyiciler tarafından merak edildi. Helva-i Hakani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Helvai Hakani püf noktası nedir?

HELVA-İ HAKANİ MALZEMELERİ

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı buğday nişastası

Yarım su bardağı pirinç unu

125 gr tereyağı

125 gr çiğ badem

150 gr kaymak

Şerbeti için;

300 gr bal

3 su bardağı süt

HELVAİ HAKANİ NASIL HAZIRLANIR?

Bademleri helvayı pişireceğiniz tavaya alın ve tereyağda rengi pembeleşene kadar kavurun.Sunumda kullanmak için bir kısmını ayırın. Başka bir kapta un,nişasta ve pirinç ununu karıştırarak kavrulan bademin üzerine alın. Unların rengi koyulaşana kadar kısık ateşte kavurun. Helva kavrulurken, sütü ısıtıp altını kapatın ve içine bal ekleyip erimesini sağlayın. İyice kavrulan helvanın içine şerbeti ekleyerek kısık ateşte 10 dk. kadar daha pişirip kaymağı ilave ederek karıştırıp altını kapatıp dinlenmeye bırakın. Dinlenen helvayı servis tabaklarına alın ve ayırdığımız bademlerle süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun!

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