Safran nedir, nerede yetişir? Safranın faydaları nelerdir?

Safran birçok faydası bulunan bitkiler arasında yer alır. Hafıza kaybına ve sindirim bozukluklarına iyi geldiği aktarılmıştır. İçeriğinde bulunan antioksidan sayesinde cilde iyi gelmektedir. Vatandaşlar safranı baharat halinde tüketilmektedir Güneybatı Asya'da yetişen safranın faydaları haberimizde...

SAFRAN NEDİR, NEREDE YETİŞİR?

Safran (Crocus sativus), süsengiller (Iridaceae) familyasından, sonbaharda çiçek açan, 20–30 cm boyunda, çiğdem (Crocus) cinsinden soğanlı bir kültür bitkisi ve bu bitkiden elde edilen baharat. Bitkinin yaprakları şeritimsi, mor çiçekleri üç tepeciklidir. Çiçeği ve tepecikleri bitkiye bağlayan yaprak sapı da dâhil olmak üzere erkek organları kurutularak özellikle gıda boyası ve tat verici olarak kullanılan safran bitkisi daha çok İspanya, Fransa, İtalya ve İran'da yetiştirilir. Türkiye’de ise safran Safranbolu’da üretilmektedir. Ağırlığına göre dünyanın en pahalı baharatı, olan safranın anavatanı Güneybatı Asya’dır. Yetiştiriciliğine ilk olarak Yunanistan civarında başlanmıştır. Yarım kilogram safran 80.000 çiçekten çıkarılabilir. Kendi ağırlığının 100.000 katı suyu sarı renge boyar.

SAFRANIN FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidanlar olarak işlev gören bazı bitki bileşimleri bakımından oldukça zengin olan safran hücreleri oksidatif strese karşı korur. Yaşa bağlı zihinsel bozukluğu tedavi eder. Hafıza kaybına iyi gelir. İltihap tedavisinde kullanılan bir baharattır. Safranın antioksidana ek olarak antikanserojen özelliği de vardır. Bu da kanserli tümörlerin küçülmesini ve tümörlerin yayılmasını engeller. Safran baharatı erkeklerde de kadınlarda cinselliğe faydalıdır. Safran, uzun yıllardır astım gibi bazı solunum sorunlarını tedavi etmekte kullanılmaktadır. Sindirim bozukluklarını tedavi eder. Sindirimi destekler. Ülseratif kolit ve peptik ülserleri tedavi eder. İştah açıcıdır. Kokusu kişiyi yatıştırır ve rahatlatır. Adet sancısına iyi gelir. Diş etlerini güçlendirerek ağrılarını bastırır.

SAFRANIN ZARARLARI NELERDİR?

Çoğu hastalığa iyi gelmesiyle bilinir. Safran faydalarının yanı sıra bazı zararlara da sahiptir. Her besin gibi safran da fazla tüketilmemelidir. Aşırı kullanımında şu sıkıntılar ortaya çıkabilir:

Hamile kişiler aşırı safran tüketilirse düşük yapma olasılıkları yüksektir.

Çok kullanıldığında zehirleyici ve hatta öldürücüdür.

Böbreklere zarar verebilir.

Kanamaları artırır.