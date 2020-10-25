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  • Safranın kilosu ne kadar, kaç TL? Saf safran ve yerli safran fiyatları nedir?
25 Ekim 2020 Pazar 22:42 | Son Güncelleme:

Safranın kilosu ne kadar, kaç TL? Saf safran ve yerli safran fiyatları nedir?

Safranın kilosu ne kadar, kaç TL" Saf safran ve yerli safran fiyatları nedir"

Safran kilosu ve fiyatı MasterChef ekranlarında sorulan soru başlıklarından birisi oldu. Altın kadar değerli olduğu belirtilen safran birçok yemeğin içerisinde de kullanılıyor. Pilavlık gibi ürünlerde tüketilen Saf safran ve yerli safran kilosu ve fiyatı...

Safranın kilosu ve satış fiyatı bu akşam MasterChef ekranlarında geçen konulardan biri oldu. Şefler yarışmacılara safranın ne kadar fiyata satıldığını sordu. Altın kadar değerli olan safran, Türkiye'de ve İran'da yetişen bir bitki türüdür. Safranın kilosu ne kadar, kaç TL?

SAFRANIN KİLOSU NE KADAR, KAÇ TL?

Üretiminin zorluğu ve nadir bulunmasından dolayı dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın kilosu 30 ila 70 bin TL arasında satılıyor. Dünyanın en kaliteli safranı Türkiye'de üretilirken yerli saf safranın kilosu 30 bin TL'den, yerli pilavlık safranın kilosu 150 TL'den. İthal safranın kilosu ise 70 bin TL'den alıcı buluyor. Fiyatı altında yarışan bu değerli ürün altın gibi gram ile satılıyor.

SAFRAN NEDİR?

Safran (Crocus sativus), süsengiller (Iridaceae) familyasından, sonbaharda çiçek açan, 20–30 cm boyunda, çiğdem (Crocus) cinsinden soğanlı bir kültür bitkisi ve bu bitkiden elde edilen baharat. Bitkinin yaprakları şeritimsi, mor çiçekleri üç tepeciklidir. Çiçeği ve tepecikleri bitkiye bağlayan yaprak sapı da dâhil olmak üzere erkek organları kurutularak özellikle gıda boyası ve tat verici olarak kullanılan safran bitkisi daha çok İspanya, Fransa, İtalya ve İran'da yetiştirilir. Türkiye'de ise safran Safranbolu'da üretilmektedir. Ağırlığına göre dünyanın en pahalı baharatı, olan safranın anavatanı Güneybatı Asya'dır. Yetiştiriciliğine ilk olarak Yunanistan civarında başlanmıştır. Yarım kilogram safran 80.000 çiçekten çıkarılabilir. Kendi ağırlığının 100.000 katı suyu sarı renge boyar.

<p>Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir v

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