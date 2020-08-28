Resimli 30 Ağustos mesajları: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri yayında!

30 Ağustos Zafer Bayramı ile Büyük Taarruz yeniden anılıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında gerçekleştirilen bu zafer, Türkiye tarihi açısından oldukça önemlidir. Bu vesileyle de 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri yeniden paylaşılıyor. Resimli 30 Ağustos mesajları ise sevdiklerinin yüzünü güldürmek ve tarihi bir gururlanma yaşamak isteyenlerin tercihi oluyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Ne mutlu Türküm diyene! Zafer Bayramımız kutlu olsun!.

Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım ve grubum adına kutluyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun ne mutlu Türküm diyene

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene

Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Büyük Taarruz Zaferinin 97. yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

Ülkemizin tarihteki büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer bayramı milletimizin dirlik ve birliği için, barış ve refahı için kutlu olsun.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize hediye eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve bütün halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum

Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun bir mihenk taşıdır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimiz, emniyet teşkilatımız ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.