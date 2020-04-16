Ramazan manileri yayında! En güzel, en anlamlı, resimli Ramazan manileri burada!
Ramazan ayının yaklaşması ile Ramazan manileri de araştırılmaya başlandı. Sahur vaktinde insanları uyandırmak için davul çalan kişiler güzel manileri de seslendiriyor. Genellikle 4 satırlık olan maniler dinleyenlere Ramazan'ın atmosferini de yaşatıyor. Yıllardan beri gelenek halinde sürdürülen Ramazan manileri davulcular tarafından doğaçlama olarak söylenebildiği gibi hali hazırda bulunan ve ezberlemesi kolay olan maniler de bulunuyor. İşte en güzel, en anlamlı Ramazan manileri sizlerle...
Ramazan manileri yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayına az bir süre kala davulcular sahur vaktinde en güzel manileri seslendirmek için araştırmalarına başladı. Genelde 4 satırlık olan maniler birbiriyle uyumlu ve Ramazan'ın atmosferine uygun cümleler oluyor. Ramazan davulcuları halkı uyandırmak için davul eşliğinde bu manileri seslendiriyor. Ramazan davulcuları doğaçlama yapabildiği gibi bilinen en güzel manileri de okumak istiyor. En güzel, en anlamlı Ramazan manileri haberimiz içerisinde yer alıyor.
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EN GÜZEL RAMAZAN MANİLERİ
- Akşam ezanı dinlemek
Sahur vakti yemek yemek
Ramazana mahsus şeydir
Gece davulcu söylemek
- Aldanma sağa sola
Gel gidelim hak yola
Güzel oruç tutanın
Âkıbeti hayrola.
- Arnavut musun Tatar mısın?
Ekşili çorba yapar mısın?
Sana davul çalıyorum amma
Acaba sen oruç tutar mısın?
- Besmeleyle çıktım yola
Selam verdim sağa sola
A benim ağalarım
Ramazanınız mübarek ola.
- Bekçiniz kapıya geldi
Cümlenize selam verdi.
Darılmayın iki gözüm
Bahşişin almaya geldi.
- Bu gece ayın evveli
Açıldı İslâm’ın gülü
Geldi Mubarek ramazan
Mesrur etti cân ü dili.
- Bu aya sultan ay derler
Kaymak ile baldan yerler
Ezelden adet kılınmış
Bekçiye bahşiş verirler.
- Davulun içi pekmez
Çalarım fakat ötmez.
Bir bahşiş vermezseniz
Davulcu buradan gitmez.
- Bu aya hürmet gerek
Nîmete şükür gerek
Mübârek Ramazan’da
Hakka ibâdet gerek.
- Çatal kaşık elimde
Besmele var dilimde
Fazla kaşık salladım
Bir sızı var kolumda
- Cebimin ağzı dardır
İçinde şeker vardır.
Sabreyle aman gönül
İftara neler vardır?
- Duvardan kedi atladı
Bekçinin ödü patladı.
Merak etme bekçi baba
Bey kesesini yokladı.
- Eski cami direk ister
Söylemeye yürek ister
Benim karnım tok ama
Arkadaşım börek ister.
- Ezanlar hep okundu
İftarlığım lokumdu
Aç karnına çok yedim
Bana biraz dokundu.
- Gökyüzünün melekleri
Devran eder felekleri
Bu ayda ikram edenin
Zayi olmaz emekleri
- Günâhın olsa yığın
Yine de O’na sığın.
Gazabından fazladır
Rahmeti Allahımın.
- Hakk’ın bize ihsanısın
Hem ayların sultanısın
Sen bir saadet kânısın
Ey mâhı sultan merhaba.
- Halayıklar halayıklar
Ocak başında uyuklar
Davulumun sesini duyunca
Pirincin daşını ayıklar.
- Hava sıcak terlerim
Birçok mâni derlerim
Davet verdim bu akşam.
Sizleri de beklerim.
- Yaram derindir eşme.
Aman derdimi deşme
Sahurda börek yoktu.
Gözlerim oldu çeşme.
- Yemekler boldur gayet
Beni de edin davet
Birlikte yer içeriz
Şöyle ederiz sohbet.
- Yün yatakta yatarız
Yapma çiçek satarız
Biraz bekle davulcu
Şimdi bahşiş atarız.