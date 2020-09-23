Pavlova tatlısı nedir, nasıl yapılır? MasterChef Pavlova tarifi ve yapılışı!

İsmini Rus balerin Anna Pavlova’dan alan Pavlova tatlısı tarifi MasterChef Türkiye’de Somer Şef’in verdiği MasterClass’lardan bir tanesi oluyor. Pavlova tatlısının 1920'lerde Avustralya ve Yeni Zelanda'ya çıktığı turlar sırasında ya da sonrasında Anna Pavlova'nın onuruna yaratıldığına inanılıyor. İzleyenlerin ve mutfak severlerin dikkatini çeken bu tarifi yapmak isteyenler de Pavlova tatlısı yapılışını merak ediyor.



PAVLOVA TARİFİ MALZEMELERİ

3 yumurtanın beyazı 1 tutam tuz 150 gr. pudra şekeri – 1,5 su bardağı 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi

Kreması için Malzemeler;

500 gr. mascarpone peyniri 4 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için Malzemeler;

Orman meyveleri Nane yaprakları Bitter çikolata

PAVLOVA TATLISI NASIL YAPILIR?

Pavlova harcı için;

Stand mikserinizi tezgaha alın ve içerisine yumurta beyazlarını kırın. Mikserinizi orta – yüksek hızda çalıştırın ve bir tutam tuz serpin. Yumurtalar karışmaya başlayınca pudra şekerini yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam edin. Her şey karışırken içerisine sirkeyi ilave edin ve çırpmaya devam edin. Yumurtalı harcınız kabı çevirdiğinizde akmıyorsa harcınız hazır demektir. Fırın tepsinizin kenarlarına hazırladığınız merengten parmağınızla dokundurun ve fırın kağıdınızı tepsiye sererek sabitleyin. Dilerseniz eldiven giydiğiniz elinizle ya da bir kaşık yardımıyla 4 adet pavlova çıkartacak şekilde merenginizi kağıdın üzerine pay edin. Merenglerin ortalarını bir kaşık yardımıyla hafif çukur yapın ve hazırladığınız merengleri ilk olarak 120 derecede 20 dakika pişirin. Ardından 100 derecede 20 – 25 dakika daha pişirin.

Kreması için;

Bir karıştırma kabında mascarpone peyniri ve pudra şekerini bir spatula yardımıyla karıştırın.

Süslemek için;