23 Eylül 2020 Çarşamba 01:37 | Son Güncelleme:
Pavlova tatlısı nedir, nasıl yapılır? MasterChef Pavlova tarifi ve yapılışı!
Pavlova tarifi MasterChef Türkiye'de yapılan lezzetlerden birisi oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te yapılan lezzetler ekran başındakilerin ve mutfak severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. MasterChef pavlova tarifi de bu lezzetler arasında yer alıyor. Rus balerin Anna Pavlova'nın adını taşıyan bu tarif çırpılmış krema ile süslenmiş beze tatlısıdır. Peki, Pavlova tatlısı nasıl yapılır?
İsmini Rus balerin Anna Pavlova’dan alan Pavlova tatlısı tarifi MasterChef Türkiye’de Somer Şef’in verdiği MasterClass’lardan bir tanesi oluyor. Pavlova tatlısının 1920'lerde Avustralya ve Yeni Zelanda'ya çıktığı turlar sırasında ya da sonrasında Anna Pavlova'nın onuruna yaratıldığına inanılıyor. İzleyenlerin ve mutfak severlerin dikkatini çeken bu tarifi yapmak isteyenler de Pavlova tatlısı yapılışını merak ediyor.
PAVLOVA TARİFİ MALZEMELERİ
- 3 yumurtanın beyazı
- 1 tutam tuz
- 150 gr. pudra şekeri – 1,5 su bardağı
- 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi
Kreması için Malzemeler;
- 500 gr. mascarpone peyniri
- 4 yemek kaşığı pudra şekeri
Üzeri için Malzemeler;
- Orman meyveleri
- Nane yaprakları
- Bitter çikolata
PAVLOVA TATLISI NASIL YAPILIR?
Pavlova harcı için;
- Stand mikserinizi tezgaha alın ve içerisine yumurta beyazlarını kırın.
- Mikserinizi orta – yüksek hızda çalıştırın ve bir tutam tuz serpin.
- Yumurtalar karışmaya başlayınca pudra şekerini yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam edin.
- Her şey karışırken içerisine sirkeyi ilave edin ve çırpmaya devam edin.
- Yumurtalı harcınız kabı çevirdiğinizde akmıyorsa harcınız hazır demektir.
- Fırın tepsinizin kenarlarına hazırladığınız merengten parmağınızla dokundurun ve fırın kağıdınızı tepsiye sererek sabitleyin.
- Dilerseniz eldiven giydiğiniz elinizle ya da bir kaşık yardımıyla 4 adet pavlova çıkartacak şekilde merenginizi kağıdın üzerine pay edin.
- Merenglerin ortalarını bir kaşık yardımıyla hafif çukur yapın ve hazırladığınız merengleri ilk olarak 120 derecede 20 dakika pişirin.
- Ardından 100 derecede 20 – 25 dakika daha pişirin.
Kreması için;
- Bir karıştırma kabında mascarpone peyniri ve pudra şekerini bir spatula yardımıyla karıştırın.
Süslemek için;
- Çikolatanızı bıçağınız yardımıyla sıyırarak rende haline getirin.
- Hazırladığınız merengleri servis edeceğiniz tabağa alın.
- Üzerlerine hazırladığınız kremadan yayın.
- Ardından meyveler, nane yaprakları ve rendelenmiş çikolatayı ekleyip servis edin.