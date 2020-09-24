Çarkıfelek meyvesi nedir, nerede yetişir? Çarkıfelek meyvesinin faydaları nelerdir?

Çarkıfelek meyvesi, 23 Eylül Çarşamba günü MasterChef Türkiye'de yapılan pavlova tatlısı ile dikkat çekti. Strese uykusuzluğa ve depresyona iyi gelen Çarkıfelek meyvesi bir tropikal meyve türüdür. Bağışıklık sistemini güçlendiren Çarkıfelek meyvesini yemek için kabuğu mor ve buruşuk olanı tercih etmelisiniz.

ÇARKIFELEK MEYVESI NEDİR?

Tropikal bir meyve olan çarkıfelek meyvesinin bir diğer adıyla passion fruit olarak bilinir. En büyük özelliği uykusuzluk, depresyon ve stres sorunu yaşayanlarda tedavi amaçlı kullanılır. İçerisinde harmin, harmol, harman ve passiflora adı verilen alkaloitleri; flavon, glisosit ve sterol adlı diğer maddeleri içerir.

ÇARKIFELEK MEYVESİ FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan görevi görür Kilo vermeye yardımcı olur Depresyona iyi gelir Strese iyi gelir Uykusuzluğu giderir Seratonin (mutluluk hormonu) yükselmesine yardımcı olur Göz sağlığını korur Bağışıklığı güçlendirir Kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olur 100 gramında 10,4 gram lif bulundurmasıyla günlük lif ihtiyacınızın yüzde 28’ini karşılıyor. Güney Amerika’da yetişen bu meyve, A ve C vitaminlerinden zengin oluşuyla antioksidan görevi görüyor. Bu özelliğiyle kilo vermenize yardımcı oluyor. Depresyon, stres ve uykusuzluğa iyi geliyor. Kalorisinin ve şeker seviyesinin düşük olması nedeniyle diyabet hastalarının da tüketebileceği bir meyvedir.

NASIL YENMELİ?

Kabuğu mor ve buruşuk olanları tercih edilir ve yenir. Ortadan kesip çarkıfelek meyvesinin içini kaşık yardımıyla çıkarıp ister o şekilde isterseniz de dondurma veya yoğurda karıştırıp tüketebilirsiniz.