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  • No To Racism ne demek? No to racism respect Türkçesi nedir?
09 Aralık 2020 Çarşamba 11:26 | Son Güncelleme:

No To Racism ne demek? No to racism respect Türkçesi nedir?

No To Racism ne demek" No to racism respect Türkçesi nedir"

No to Racism kelimesinin Türkçe anlamı gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Dün akşam oynanan PSG-Medipol Başakşehir maçının 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Medipol Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti. Sosyal medyada "No To Racism Respect" paylaşımları yapılmaya başlandı.

Dün akşam oynanan PSG-Medipol Başakşehir maçının 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Medipol Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti. "No to Racism" paylaşımları sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Peki, No To Racism ne demek? No to racism respect Türkçesi nedir?

NO TO RACISM RESPECT NE DEMEK?

Irkçılığa karşı UEFA, No To Racism ifadelerini kullanmıştır. Başakşehir ile PSG arasındaki karşılaşmada maçın 4'üncü hakemi Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullandı. Yaşanan bu olaydan sonra milyonlarca "No to Racism" paylaşımları yapıldı.

No to Racism'in Türkçe anlamı "Irkçılığa Hayır" demektir.Respect ise "saygı" anlamına geliyor.

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