Irkçılık karşıtı sözler: Irkçılık karşıtı ile ilgili anlamlı sözler

Irkçılık karşıtı sözler gündemde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dün gece oynanan PSG-Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık olayı yaşandı. Maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti. Tüm dünyanın tepkisini çeken ırkçılık olayı ile ilgili sayısız paylaşımlar yapıldı. İşte ırkçılık karşıtı ile ilgili anlamlı sözler...

IRKÇILIK KARŞITI SÖZLER

Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur.

Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır. Malcolm X

No To Racism ne demek? No to racism respect Türkçesi nedir?

Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere ölen de bizden (Müslümanlardan) değildir. Hz. Muhammed

Bir parkta üzerinde “Yalnızca beyazlar içindir!” yazılı bir bankta otururken, kendi kendime ırkçılığa karşı olduğumu anımsatmanın faydası yoktur. İdeoloji deyim yerindeyse, kafamda değil oturduğum banktadır. Terry Eagleton

Bütün savaşlar iç savaştır çünkü bütün insanlar kardeştir. Herkes, insan ırkına, doğduğu ülkeye olan borcundan sonsuz daha fazla borçludur. Francois Fenelon

Irkçılık insanlara özgü bir iğrençliktir.

Din, dil, ırk fark edebilir. Bu ırkçılık yapmamızı gerektirmez.

Irkçılık cahilin sığınağıdır. Bölmek ve yok etmek ister. Özgürlüğün düşmanıdır ve kafaya kafaya çarpışıp yok edilmeyi hak eder. Pierre Berton

Irkçılık düşüncesi, Kur’an’ın tabilerinin ruhuna yerleştirdiği İslam kardeşliği düşüncesinin önünde, güneş ışınlarının karları eritmesi misali eriyip yok olacaktır. Hasan El Benna

IRKÇILIK İLE İLGİLİ HADİSLER

Cündeb b. Abdullah el-Becelî"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim ırkçılık propagandası yaparak veya kabileciliğe/ırkçılığa destek vererek yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse, onun ölümü câhiliye ehlinin ölümü gibidir.”

(M4792 Müslim, İmâre, 57)

Cübeyr b. Mut"im"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir.”

(D5121 Ebû Dâvûd, Edeb, 111-112)

İbn Ömer"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav), Mekke"nin fethi günü insanlara bir hutbe vererek şöyle buyurmuştur: “Ey İnsanlar! Allah sizden câhiliye gururunu ve atalarla övünme âdetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur: İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkâr, bedbaht, Allah katında değersiz kişi. İnsanlar Âdem"in çocuklarıdır. Ve Allah Âdem"i topraktan yaratmıştır…”

(T3270 Tirmizî, Tefsîru"l-Kur"ân, 49; D5116 Ebû Dâvûd, Edeb, 110-111)