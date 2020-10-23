Muzlu Alman pastası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Muzlu Alman pastası tarifi, malzemeleri!

Gelinim Mutfakta Muzlu Alman pastası tarifi ve malzemeleri izleyicilerin ilgisini çekti. Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Mutfakta Alman pastası yapacak olan gelinlere puanlama günün sonunda yapılıyor. Lezzetli ve yumuşak bir tatlı olan Gelinim Mutfakta Muzlu Alman pastası tarifi, malzemeleri haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTA MUZLU ALMAN PASTASI MALZEMELERİ

4 adet yumurta 3 fincan şeker 3 fincan un 1 paket vanilya 1 çay kaşığı kabartma tozu 2 adet muz

Krema için:

125 gram tereyağı 1 adet yumurta 1 çay bardağı şeker 1 çay bardağı un 3 bardak süt

GELİNİM MUTFAKTA MUZLU ALMAN PASTASI NASIL YAPILIR?

Kreması için yumurta ile şekeri çırpın. Unu ilave edin. Sütle karıştırarak, muhallebi kıvamında pişirin. Kaynamaya başlayınca tereyağını ekleyin.

Keki için, yumurta ile şekeri çırpın. Unu ekleyin. Vanilya ve kabartma tozunu dökün. Karışımı kek kalıbına alın. 175 derecedeki fırında 30 dakika pişirin.

Pişirdiğiniz keki ortadan kesin. Bir parçasına kremayı sürün. Kremanın üzerine muzları yerleştirin. Kekin diğer parçasını üzerine kapatın. Pudra şekeriyle süsleyerek, servis yapın.